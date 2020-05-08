سون ينهي تدريباته العسكرية في كوريا الجنوبية بتفوّق

مصدر رسمي سلاح مشاة البحرية الكورية الجنوبية/ا ف ب

صورة للكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مهاجم نادي توتنهام الانكليزي لكرة القدم، نشرها سلاح مشاة البحرية عبر صفحته على فيسبوك في 8 أيار/مايو 2020 بلباسه العسكري في المعسكر التدريبي في جزيرة جيجو الجنوبية.

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سيول (أ ف ب)

اختير الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، مهاجم نادي توتنهام الانكليزي لكرة القدم، من بين أفضل خمسة مجندين في كتيبته بعدما أنهى الجمعة تدريباته العسكرية الأساسية التي امتدت لثلاثة أسابيع مع مشاة البحرية.

ونشر سلاح مشاة البحرية في كوريا الجنوبية صورا لسون عبر صفحته على فيسبوك وهو يحمل بندقية "أم-16" ويؤدي التحية بعد إكمال مهمته.

وبدأ سون تدريباته في 21 نيسان/أبريل الفائت مع الكتيبة 91 التابعة للواء التاسع في سلاح مشاة البحرية في جزيرة جيجو الجنوبية، وتضمنت المشي لمسافات طويلة وتدريبات مع الغاز المسيل للدموع والبنادق.

وتُعَد الخدمة العسكرية إلزامية على جميع الرجال القادرين على العمل في كوريا الجنوبية لمدة عامين تقريبا، وهم يشكلون الجزء الأكبر من القوات التي يبلغ قوامها 600 ألف جندي، مقابل جيش كوريا الشمالية الذي يبلغ تعداده حوالى 1,3 مليون جندي.

لكن سون كان من بين لاعبي كوريا الجنوبية الذين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية، بعد فوزهم بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018 في إندونيسيا.

وبموجب شروط الإعفاء التي حصل عليها اللاعب الذي شوهد يذرف دموع فرح بعد الفوز على اليابان 2-1 بعد التمديد، يحتاج فقط إلى إكمال تدريبه الأساسي وأداء حوالى 500 ساعة من الخدمة المجتمعية للوفاء بالتزامه بالتجنيد.

واستغل سون توقف الدوري الإنكليزي بسبب فيروس كورونا المستجد، للعودة الى بلاده والقيام بالخدمة العسكرية.

وصرح متحدث باسم سلاح مشاة البحرية الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس أن سون كان من بين أفضل خمسة مجندين من أصل 157 في كتيبته.

وقال "سون كان استثنائيا في كل الفئات التدريبية، بما فيها الأخلاقيات العسكرية والتعليم الأمني".

وانتهى موسم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى قبل انتشار فيروس "كوفيد-19" حول العالم وفي أوروبا تحديدا، بعدما تعرض لكسر في ذراعه خلال المباراة أمام أستون فيلا في 16 شباط/فبراير، وقال سبيرز إنه عاد إلى بلاده "لأسباب شخصية".

ولا يزال الدوري الإنكليزي معلقا منذ منتصف آذار/مارس الفائت في ظل جهود من أجل استئنافه.

© 2020 AFP