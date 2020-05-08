شركة "لوفتهانزا" تعلن أنها ستسير رحلات إلى وجهات أوروبية سياحية في شهر يونيو

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ستسير شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" في يونيو/حزيران رحلات إلى وجهات أوروبية بينها وجهات محببة للسياح على غرار جزر مايوركا وكريت وسيلت في بحر الشمال الألماني، حسبما كشفت الشركة الجمعة. وقالت إنها ستنشر الأسبوع المقبل تفاصيل الرحلات إلى 106 وجهات.

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أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" الجمعة أنها ستشغل في يونيو/حزيران ضعف عدد الطائرات مقارنة بالأسابيع الأخيرة وأنها ستسير مجددا رحلات إلى وجهات أوروبية بينها وجهات محببة للسياح على غرار جزر مايوركا وكريت وسيلت في بحر الشمال الألماني.

وسيتضمن جدول الرحلات 160 طائرة تابعة للوفتهانزا وللشركتين التابعتين لها، "يورو وينغز" و"الخطوط السويسرية". وأعلنت "لوفتهانزا" أنها ستنشر الأسبوع المقبل تفاصيل الرحلات إلى 106 وجهات.

لكن الغالبية الساحقة من طائرات الشركة البالغ عددها 760 ستبقى رابضة على مدارج المطارات بسبب الرفع البطيء والمتدرج للقيود المفروضة على السفر والمرافق السياحية على غرار الفنادق والمطاعم.

وجاء في بيان لعضو مجلس إدارة الشركة هاري هومايستر: "نلمس لدى الناس رغبة كبيرة وتوقا للسفر". وأضاف: "مع توخي الحذر اللازم، نتيح حاليا للناس استعادة تجربة اضطروا للتخلي عنها لفترة طويلة".

وتم نشر تفاصيل جدول رحلات شهر يونيو/حزيران بعد أقل من 24 ساعة من إعلان المجموعة ومقرها فرانكفورت أنها تجري محادثات مع الحكومة الألمانية حول شراء أسهم وتقديم قرض للحفاظ على الشركة خلال أزمة فيروس كورونا. ويمكن أن تسفر المحادثات عن تملّك الحكومة الألمانية نحو 25 بالمئة من "لوفتهانزا"، علما أن تفاصيل الاتفاق لم تحسم بعد.

فرانس24/ أ ف ب

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