فرنسا: 243 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والحالات بالعناية المركزة في انخفاض مستمر

سجلت فرنسا ارتفاعا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا مع الإعلان عن 243 وفاة جديدة (مقارنة بـ178 وفاة الخميس)، ما يرفع عدد ضحايا وباء كوفيد-19 الإجمالية في البلاد إلى 26230، حسبما أعلنت وزارة الصحة الجمعة.

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ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا بـ243 حالة خلال 24 ساعة، مقارنة بـ178 وفاة الخميس، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 26230، كما أفادت وزارة الصحة الجمعة.

واستمر تراجع أعداد المرضى في العناية المركزة، الذي بات 2868 حالة، وهو أقل بـ93 حالة عن العدد المسجل الخميس.

فرانس24

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