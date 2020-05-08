محادثات بين الصين والولايات المتحدة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية

الرئيس دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي بعد توقيع "المرحلة الأولى" من الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين في القاعة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 15 كانون الثاني/يناير 2020.

رغم تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بشأن فيروس كورونا، أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايز، محادثات هاتفية شملت تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي وقع بين البلدين في وقت سابق من العام الجاري. وأكد كل الأطراف على الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاق.

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جاء في بيان للحكومة الأمريكية أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايز، أجروا محادثة هاتفية مساء الخميس تناولوا فيها التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد المكالمة إن المحادثات شملت اتفاق المرحلة واحد بين البلدين الذي وُقع في وقت سابق من العام الجاري.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على وجود ”تقدم جيد“ جرى إحرازه لتلبية اتفاق المرحلة واحد وإنهما يتوقعان الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاق.

وتأتي المحادثات في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وبكين في الأيام الماضية بشأن منشأ فيروس كورونا.

فرانس24/ رويترز

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