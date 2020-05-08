منظمة الصحة العالمية: 190 ألفا مهددون بالوفاة بفيروس كورونا في إفريقيا إن فشل الاحتواء

المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية قبل اجتماع لجنة الطوارئ بشأن فيروس كورونا في جنيف ، سويسرا ، 30 يناير 2020.

قالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن 190 ألفا من سكان إفريقيا مهددون بالوفاة من جراء فيروس كورونا في السنة الأولى لتفشي الوباء إذا فشلت إجراءات احتوائه. وأكدت المنظمة أن توقعاتها تستند إلى إحصاءات تغطي 47 دولة ويبلغ مجموع سكانها مليار نسمة.

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حذرت منظمة الصحة العالمية الخميس من أن 190 ألفا من سكان إفريقيا مهدّدون بالوفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في السنة الأولى لتفشي الوباء في حال فشلت إجراءات الاحتواء في القارة السمراء.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إلى دراسة جديدة أجراها مكتبها الإقليمي في برازافيل وتوصلت إلى أن ما بين 83 و190 ألفا يمكن أن يتوفوا بالفيروس وما بين 29 و44 مليونا قد يصابون به خلال هذه الفترة.

وتابعت المنظمة في بيانها إن توقعاتها تستند إلى إحصاءات تغطي 47 دولة ويبلغ مجموع سكانها مليار نسمة.

ولطالما دق خبراء ناقوس الخطر بالنسبة إلى إفريقيا الضعيفة أمام وباء من هذا النوع بسبب هشاشة البنى التحتية الصحية فيها وارتفاع معدلات الفقر والنزاعات.

لكن انتشار الفيروس كان بطيئا في القارة الإفريقية التي لم تسجل بعد أعدادا كبيرة من الإصابات أو الوفيات التي شهدتها أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وجاء في البيان إن الدراسة تتوقع "معدل عدوى أبطأ، وأشخاصا من فئة عمرية صغيرة مصابين بأمراض حادة، ومعدلات وفيات منخفضة مقارنة بما هو موجود في الدول الأكثر تضررا في العالم".

وأضاف أن "المعدل المنخفض لانتقال العدوى يشير مع ذلك إلى تفش أطول أمدا على مدى بضع سنوات".

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مواتي أنه "بينما لن ينتشر كوفيد-19 بشكل كبير في إفريقيا كما هو الحال في أمكنة أخرى من العالم، إلا أنه من المرجح أن يتفشى في نقاط العدوى الساخنة".

وأضاف أن "كوفيد-19 يمكن أن يصبح من الثوابت في حياتنا في السنوات المقبلة ما لم يتم اتباع مقاربة استباقية من قبل العديد من الحكومات في المنطقة"، لافتا إلى أننا "بحاجة إلى الفحص والتتبع والعزل والعلاج".

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الدول الصغيرة إضافة الى الجزائر وجنوب إفريقيا والكاميرون معرضة لمخاطر عالية بشكل خاص ما لم يتم تطبيق إجراءات احتواء فعالة.

وسجلت إفريقيا حتى الآن 53,334 إصابة و2,065 وفاة من إجمالي عدد الوفيات في العالم الذي يقارب 267 ألفا، وفقا لتعداد وكالة الأنباء الفرنسية.

ورفعت نيجيريا إجراءات الإغلاق في لاغوس، أكبر مدينة في إفريقيا من حيث عدد السكان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حين بدأت جنوب إفريقيا في تخفيف إجراءاتها الأسبوع الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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