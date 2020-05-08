هل أصبحت روسيا مركزا جديدا لتفشي فيروس كورونا؟

سجلت روسيا الجمعة أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 187 ألفا و869. وبات التساؤل هل يعد هذا البلد مركزا جديدا لتفشي الوباء؟

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لليوم السادس على التوالي، سجلت روسيا الجمعة أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 187 ألفا و869. فهل باتت تعد مركزا جديدا لتفشي الوباء؟

وبحسب أرقام رسمية تم تسجيل 10 آلاف و669 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بـ11 ألفا و231 إصابة الخميس. إحصائيا، يبقى عدد الضحايا منخفضا بـ1723 وفاة، بينها أيضا 98 خلال الساعات الـ24 الماضية.

حسان هاشم-كيف نفسر ارتفاع الإصابات في روسيا

وباتت روسيا الآن الرابعة من حيث حصيلة الإصابات المسجلة في أوروبا، وفق تعداد، تتقدمها دول سبق أن ضربها الوباء بشدة وهي بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. وظهر على التلفزيون رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين لأول مرة منذ أن أدخل المستشفى بعد إعلان إصابته بكوفيد-19 يوم 30 أبريل/نيسان.

والعاصمة هي البؤرة الأساسية للوباء بتسجيلها 5846 إصابة جديدة الجمعة، لتصل الحصيلة الاجمالية إلى 98522، ما يمثل نصف الحالات في البلاد.

وفرضت موسكو على الناس ارتداء الكمامات والقفازات في وسائل النقل العامة والمتاجر تحت طائلة دفع غرامة، اعتبارا من الثلاثاء. ويسمح لسكان العاصمة بالخروج لفترات قصيرة للتبضع أو لاصطحاب الكلاب في نزهة أو للقيام بأعمال ضرورية مع حمل الأذون لذلك.

وأعلنت روسيا عطلة عمل وفرضت إجراءات حجر تستمر حتى 11 مايو/أيار، لكن لم يتم تمديد ذلك حتى الآن.

وفي ذكرى الانتصار السوفياتي في الحرب العالمية الثانية المصادف السبت والذي عادة ما تحييه روسيا بعروض عسكرية ضخمة، تقتصر المناسبة على طلعات جوية وألعاب نارية.

وللمرة الأولى سيلقي الرئيس فلاديمير بوتين خطابا قرب نصب "الشعلة الخالدة" قرب جدران الكرملين وليس خلال عرض عسكري في الساحة الحمراء.

فرانس24/أ ف ب

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