أكثر من 1600 وفاة خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة (جونز هوبكنز)

تيموثي إيه. كلاري ا ف ب/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

سجّلت الولايات المتّحدة الجمعة 1635 وفاةً جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 77178، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وقد سُجّلت هذه الوفيّات الإضافيّة بين الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الخميس والساعة نفسها من يوم الجمعة، حسب الجامعة التي تُحدّث بياناتها بشكل متواصل.

وهناك في الولايات المتّحدة أيضاً أكثر من 1,28 مليون إصابة تمّ تشخيصها رسميّاً (29079+ في غضون 24 ساعة).

كما أُعلن شفاء زهاء 200 ألف شخص.

لكن على الرّغم من هذه الأرقام المرتفعة، فإنّ البيت الأبيض لا ينفكّ يشدّد منذ أيام على وجوب استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.

وفي وقت سابق اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "أميركا تخوض معركة شرسة ضد مرض رهيب".

وأضاف "نصلي من أجل أن يبتكر العلماء والباحثون علاجات، أن يجدوا أدوية ولقاحات، وأن يجدوها بسرعة".

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات، إذ إنّها تُعِدّ لوحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة عالميّاً.

© 2020 AFP