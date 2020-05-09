إصابة اومتيتي بساقه بعد يوم من استئناف التمارين مع برشلونة

ميغيل رويز نادي برشلونة لكرة القدم/ا ف ب

الفرنسي صامويل اومتيتي خلال الحصة التدريبية مع ناديه برشلونة الاسباني في التاسع من أيار/مايو 2020

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم السبت عن تعرض لاعبه الفرنسي صامويل أومتيتي لإصابة بربلة ساقه اليمنى، بعد يوم واحد من العودة الى التمارين تحضيرا لاستئناف الدوري المحلي المعلّق.

وقال النادي الكاتالوني متصدر الليغا في بيان "يعاني لاعب الفريق الأول صامويل أومتيتي من إصابة في ربلة ساقه اليمنى"، من دون تحديد الفترة التي سيغيب عنها، فيما توقعت صحف محلية غيابه ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وذكرت الصحف الاسبانية أن قلب الدفاع الفرنسي شعر بالألم خلال الحصة التدريبية الثانية لبرشلونة، بعد أن فتح النادي أبوابه الجمعة لاستئناف التمارين الفردية للمرة الأولى منذ تعليق المنافسات في منتصف آذار/مارس الفائت بسبب فيروس كورونا المستجد.

خاض أومتيتي الذي وصل الى برشلونة في العام 2016 قادما من ليون، 16 مباراة هذا الموسم مع برشلونة في جميع المسابقات ولكنه عانى من إصابتين أبعدته عن عشر مباريات بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

وسبق أن حذّر أطباء وأخصائيين في كرة القدم من أن يكون اللاعبين عرضة للإصابات مع العودة الي التمارين والمباريات بعد غيابهم عنها لقرابة الشهرين، في فترة اضطروا خلالها للبقاء في منازلهم في ظل الإقفال التام المفروض للحد من تفشي "كوفيد-19".

وأعلنت رابطة الدوري الإثنين انها تنوي "العودة الى المنافسات في حزيران/يونيو"، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيدا لمعاودة المنافسات.

وأقرت الحكومة الاسبانية خطة رفع قيود الإغلاق التام التي ستتم على أربعة مراحل، على ان يشمل ذلك بالنسبة الى الرياضيين المحترفين "فتح المجال أمام التدريبات الفردية والحد الأدنى من التمارين للرابطات المحترفة"، وتواجد ستة لاعبين كحد أقصى على أرض الملعب في البداية.

ووفق البروتوكول الذي وضعته الليغا، ستسمح بإقامة التمارين بمجموعات صغيرة قبل أن يرفع العدد تدريجيا. وتأمل الرابطة في استئناف الموسم في منتصف حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

ب ف ا/ر م

© 2020 AFP