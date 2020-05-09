ريبورتاج: كيف تفادى قطاع غزة لحد الآن كارثة صحية جراء فيروس كورونا؟

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أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نداء عاجلا لجمع 93 مليون دولار لمواجهة جائحة فيروس كورونا بين السكان الذين يعانون من تداعيات اجتماعية واقتصادية في قطاع غزة. ورغم الوضع الصعب الذي زاده تعقيدا اكتظاظ القطاع ونقص المياه والمعدات الطبية فيه، فإن الكارثة الصحية التي توقع حصولها في الأيام الأولى من ظهور الوباء تم تفاديها لحد الآن بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذت بمساعدة الأونروا والاعتماد على الحجر الصحي لجميع الوافدين للقطاع.