السلطات الباكستانية تؤكد أن المئات من مواطنيها العائدين من الشرق الأوسط يحملون فيروس كورونا

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أكدت السلطات الباكستانية الجمعة أن المئات من مواطنيها عادوا من الشرق الأوسط حاملين لفيروس كورونا. وأعادت باكستان حتى الآن نحو عشرين ألفاً من مواطنيها الذين كان عدد كبير منهم يعيش في دول الخليج، فيما أعرب 110 آلاف آخرون عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم.

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قالت باكستان الجمعة إن مئات من مواطنيها العائدين من الشرق الأوسط قد ثبُتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد عند رجوعهم إلى البلاد.

وخلال مؤتمر صحافي أوضح رئيس حكومة إقليم السند مراد علي شاه أنّ من بين 2069 شخصاً أعيدوا حتّى الآن إلى السند، هناك 516 ثبتت إصابتهم بكوفيد-19.

أمّا في إقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي، فتمّ إحصاء 211 مصاباً من أصل زهاء 1600 شخص عادوا من الخارج، حسب ما قال مسؤول كبير لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويشار إلى أن باكستان أعادت حتى الآن نحو عشرين ألفاً من مواطنيها الذين كان عدد كبير منهم يعيش في دول الخليج حيث فقدوا وظائفهم نتيجة الانهيار الاقتصادي المرتبط بالوباء.

وبحسب السلطات، أعرب 110 آلاف آخرون عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم.

فرانس24/ أ ف ب

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