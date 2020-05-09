السلطات الصحية الأمريكية تحقق في عشرات الإصابات لدى الأطفال بنيويورك قد تكون مرتبطة بفيروس كورونا

أطلقت السلطات الصحية الأمريكية تحقيقا في عشرات الإصابات ظهرت لدى الأطفال بنيويورك أساسا عوارضها قريبة من "مرض كاواساكي" المرتبط على الأرجح بكوفيد-19، وقال حاكم الولاية المتضررة أندرو كومو إن طفلا في الخامسة من العمر قد توفي بمرض التهابي وكانت لديه نفس العوارض.

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أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الجمعة أن السلطات الصحية الأمريكية تحقق في إصابة عشرات الأطفال بعوارض قريبة من "مرض كاواساكي" المرتبط على الأرجح بكوفيد-19 وأسفرت عن وفاة أحدهم بالولاية الأكثر تضررا من الوباء في البلاد.

وتوفي هذا الطفل البالغ من العمر خمس سنوات بمرض التهابي لديه نفس العوارض. وقال كومو: "سجلت وفاة واحدة بسبب ذلك وقد يكون هناك آخرون نحقق بشأنهم"، معددا سلسلة عوارض يفترض أن تدفع الآباء إلى استشارة طبيب إذا ظهرت.

وأوضح أن هناك 73 طفلا سجلت لديهم عوارض مماثلة في الولاية، مشيرا إلى أن السلطات الصحية تحقق في وفاة الطفل والحالات الأخرى. من جانبها، ذكرت قناة "سي بي أس" أن طفلا في السابعة من العمر توفي الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي نيويورك بعوارض مماثلة.

ومنذ أسبوعين، سجلت عشرات الحالات المماثلة في الولايات المتحدة وكذلك في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا لأطفال ظهرت عليهم عوارض "مرض كواساكي" النادر. لكن لم يتم تأكيد ارتباطه بكوفيد-19 رسميا.

وفي نيويورك، كانت السلطات البلدية ذكرت الثلاثاء أن 15 طفلا أدخلوا إلى مستشفيات بسبب عوارض مماثلة بينها التهابات جلدية وآلام في البطن وإقياء أو إسهال. وقد ثبتت إصابة أربعة منهم بفيروس كورونا المستجد بينما طور ستة أجساما مضادة تشير إلى وجود التهاب داخلي.

وفي مقال أوردته نشرة "ذي لانسيت" الطبية على موقعها الإلكتروني، يصف أطباء بريطانيون أول ثماني إصابات رصدت لدى أطفال في لندن، توفي أحدهم.

ويصيب هذا المرض الذي ظهر للمرة الأولى في 1967 في اليابان يصيب بشكل خاص الأطفال الصغار. ولم يعرف مصدره بدقة ويمكن أن يكون مرتبطا بعوامل مرضية ووراثية ومناعية.

وقبل ظهور هذه الأعراض على الأطفال كان من المعروف أن مرض كوفيد-19 لا يتطور بأشكاله الخطيرة لدى الصغار إلا بشكل استثنائي.

فرانس24/أ ف ب

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