السلطات المغربية ستصرف تعويضات مالية للأجراء المتضررين من أزمة فيروس كورونا

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بائع يرتدي قناعًا واقيًا، يزن الموز في السوق المركزي خلال شهر رمضان المبارك في العاصمة المغربية الرباط في 6 أيار/مايو 2020

أعلنت السلطات المغربية الجمعة أن أكثر من 950 ألف أجير سيتلقون مساعدات مالية بعد أن توقفوا عن العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا. وبداية من الأسبوع المقبل سيتلقى كل من هؤلاء الأجراء تعويضا قدره 2000 درهم (190 يورو)، حسب ما جاء في بيان للّجنة المسؤولة عن مراقبة أثر الأزمة الصحّية.

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سيتلقى زهاء 950 ألف أجير في المغرب توقفوا عن العمل بسبب أزمة فيروس كورونا تحويلات ماليّة لدعمهم، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة.

وسيتمتع هؤلاء الأجراء الذين ينتمون إلى نحو 134 ألف مقاولة، الأسبوع المقبل تعويضاً قدره 2000 درهم (190 يورو)، حسب ما جاء في بيان للّجنة المسؤولة عن مراقبة أثر الأزمة الصحّية والبتّ في الإجراءات الواجب اتّخاذها.

وقالت لجنة اليقظة الاقتصادية التي شكّلتها الحكومة وتقود أعمالها وزارة الاقتصاد، إنّ الشركات التي تُواجه صعوبات سيتمّ دمجها في آليّة تمويليّة من أجل تسهيل استئناف نشاطها.

ولفتت إلى أنّ "الدولة والقطاع البنكي يتحمّلان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين آذار/مارس وحزيران/يونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك".

وتابعت اللجنة أنّه سيتمّ "إحداث صندوق ضمان خاصّ" يُمكّن "المؤسسات المتضرّرة من جائحة كوفيد-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها".

وقالت اللجنة من جهة ثانية إنّ "توزيع المساعدات الماليّة على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل تتواصل بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85 في المائة من إجمالي الساكنة المستحقّة للدعم، أي ما يناهز 3,7 مليون أسرة".

ويشار إلى أن هذه الإجراءات تُموّل من صندوق خاصّ أنشئ لمواجهة الأزمة يبلغ رصيده 2,9 مليون يورو.

وأحصت المملكة حتى يوم الجمعة 5771 إصابة بفيروس كورونا و186 وفاة.

فرانس24/ أ ف ب

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