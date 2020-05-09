الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1600 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

طبيب يخرج من مركز طبي بمدينة نيويورك بؤرة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، 10 أبريل/نيسان 2020.

سجلت الولايات المتحدة الجمعة أكثر من 1600 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 77178، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز. فيما أحصيت أكثر من 29 ألف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

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استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، سجّلت الولايات المتّحدة الجمعة 1635 وفاةً جرّاء فيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 77178.

ويشار إلى أن هذه الوفيات الإضافية قد سُجّلت بين الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الخميس والساعة نفسها من يوم الجمعة، حسب الجامعة التي تُحدّث بياناتها بشكل متواصل.

وهناك في الولايات المتّحدة أيضاً أكثر من 1,28 مليون إصابة تمّ تشخيصها رسميّاً (29079+ في غضون 24 ساعة). كما أُعلن شفاء زهاء 200 ألف شخص.

ورغم تسجيل الولايات المتحدة هذه الأرقام المرتفعة، فإنّ البيت الأبيض لا ينفك يشدد منذ أيام على وجوب استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد. وفي وقت سابق اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "أميركا تخوض معركة شرسة ضد مرض رهيب".

وتابع "نصلي من أجل أن يبتكر العلماء والباحثون علاجات، أن يجدوا أدوية ولقاحات، وأن يجدوها بسرعة".

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات، إذ إنّها تُعِدّ لوحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة عالميّاً.

فرانس24/ أ ف ب

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