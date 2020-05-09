بريطانيا ستفرض عزلا لمدة 14 يوما للقادمين إليها من الخارج جراء فيروس كورونا

بريطانيا ستفرض عزلا على كل القادمين إلى أراضيها، "جوا بحرا برا".

أفادت تقارير إعلامية بريطانية السبت أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن الأحد فرض حجر إلزامي لمدة 14 يوما على معظم القادمين على متن رحلات دولية إلى بريطانيا "جوا أو بحرا أو برا"، فيما اعتبرت رابطة المطارات البريطانية الإقليمية أنه يجب مراجعة أي حجر صحي بانتظام، معتبرة أن الإجراء "سيكون له تأثير مدمر على الطيران والسياحة".

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من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد فرض حجر إلزامي لمدة 14 يوما على معظم القادمين على متن رحلات دولية إلى بريطانيا، ما أثار مخاوف المطارات وشركات الطيران التي تعاني بالفعل جراء فيروس كورونا المستجد.

وسيعلن جونسون الإجراء مساء الأحد، مع إعلانه خطته لرفع تدريجي لقرار فرض البقاء في المنازل في 23 آذار/مارس. وأشار بالفعل إلى أنه سيواصل تطبيق سياسة "أقصى قدر من الحذر" مع الانخفاض البطيء لمعدل الوفيات في بريطانيا أكثر البلدان تضررا في أوروبا مع أكثر من 31 ألف حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا.

وكتبت صحيفة "تايمز" أنه وباستثناء الرحلات القادمة من إيرلندا، على كل الركاب القادمين إلى بريطانيا جوا أو بحرا أو برا أن يبقوا في الحجر لأسبوعين. وذكرت الصحيفة أنه سيتم إجراء تدقيق منتظم في العنوان الذي يقدمه المسافرون مع عقوبات محتملة وغرامة ألف جنيه (1100 يورو،1200 دولار) والطرد.

من جهتها، نقلت "بي بي سي" عن مصادر حكومية وهيئة صناعة الطيران "إيرلاينز يو كاي" قولها إن هذا الإجراء سيصبح ساريا اعتبارا من نهاية مايو/أيار.

ودعا قطاع الطيران، المتأزم بالفعل بعد توقف الطائرات في جميع أنحاء العالم إثر تفشي الفيروس القاتل، إلى توضيح الخطط الحكومية في شكل عاجل.

وقال ديريك بروفان، الرئيس التنفيذي لمطارات "ايه جي اس"، التي تمتلك وتدير العديد من المطارات البريطانية الإقليمية إنه يجب مراجعة أي حجر صحي بانتظام، معتبرا أن الإجراء "سيكون له تأثير مدمر على الطيران والسياحة".

وحذرت رابطة شركات الطيران المسجلة في بريطانيا في وقت سابق من أن الحجر الصحي "سيقتل السفر الدولي من وإلى بريطانيا". وقالت: "سيجعل ذلك من شبه المستحيل استئناف الطيران في أي وقت قريب ما سيعيق الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا أكثر من ذلك".

والجمعة حذر وزير البيئة جورج يوستيس خلال المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة حول الوباء من أنه "لن يكون هناك تغيرات جذرية بين ليلة وضحاها وسنكون حذرين جدا عندما سنخفف القيود الحالية لان المعطيات التي نقدمها يوميا تثبت بأننا لم نخرج بعد من المرحلة الصعبة".

فرانس24/ أ ف ب

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