ريبورتاج: المتطوعون في المستشفيات الفرنسية... حلقة الوصل بين مرضى فيروس كورونا والعالم الخارجي

بياتريس متطوعة في إحدى المستشفيات الفرنسية © صورة ملتقطة من الشاشة

عندما نصادف بياتريس في أروقة مستشفى "دو لافونتان" الواقع شمال العاصمة الفرنسية باريس، نظن للوهلة الأولى أنها طبيبة...لكن ما عدا المئزر الأبيض الذي ترتديه لا علاقة لها بالطب. فهذه الفرنسية التي توقفت عن العمل مع بداية الحجر الصحي تتواجد بالمستشفى للقيام بأعمال تطوعية لفائدة المرضى وأقاربهم ولتخفيف العبء على الممرضين والممرضات الذين كانوا في الخطوط الأمامية للتصدي للوباء. فالكثير من المصابين بفيروس كورونا، كغيرهم من المرضى هم محرومون من رؤية الأهل والأقارب، وباتريس والمتطوعون مثلها، يمثلون حلقة الوصل التي تربطهم بالعالم الخارجي. عائلات المرضى ممتنة كثيرا للأشياء البسيطة التي يقوم بها المتطوعون من أجلهم. ريبورتاج خالد ولد قاسي وجوليان سوفاج