فيروس كورونا: إسبانيا تسجل ثاني أدنى نسبة وفيات منذ شهرين فيما يستعد نصف سكانها لتخفيف الحجر الصحي

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امرأة تضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في شارع ببالما دي مايوركا، إسبانيا، 10 نيسان/أبريل 2020.

سجلت إسبانيا 170 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، كما أعلنت وزارة الصحة السبت، وهي ثاني أدنى نسبة وفيات منذ منتصف مارس/آذار. وينتقل نصف سكان البلاد إلى المرحلة التالية من الخروج من قيود العزل العام، فيما تبقى مدريد وبرشلونة في المرحلة صفر إذ أنهما لم تحققان المعايير المطلوبة لتخفيف القيود.

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يومان قبل انتقال نصف سكان إسبانيا إلى المرحلة التالية من الخروج من واحدة من أشد قيود العزل العام في أوروبا، أعلنت السلطات الصحية السبت انخفاض عدد الوفيات اليومي جراء فيروس كورونا في إلى ثاني أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات اليومي في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا انخفض ليصبح 179 حالة وفاة بعد أن كان 229 في اليوم السابق. وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 26478 حالة وفاة من 26299 شخصا الجمعة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 223578 من 222857.

ودعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في خطاب أذاعه التلفزيون السبت الناس الذين ينتقلون إلى المرحلة الأولى إلى التحلي بالحكمة" و"الحذر". وأضاف أنه سيتم إعلان فترة حداد وطني بمجرد مرور البلد بأكمله إلى المرحلة الأولى.

وسيشرع نحو 51 في المئة من السكان الإثنين في (المرحلة 1) من خطة تخفيف من أربع مراحل بعد أن ارتأت الحكومة أن المناطق التي يقيمون بها حققت المعايير اللازمة.

وفي المناطق التي سجلت انخفاضا في الإصابات مثل جزر الكناري وجزر البليار ستفتح الحانات والمطاعم والمقاهي أمام عدد محدود، وستفتح المتاحف وصالات الألعاب الرياضية والفنادق لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين.

وبدأت إسبانيا في تخفيف قيود العزل العام الأسبوع الماضي لكن الانتقال من (المرحلة صفر) إلى (المرحلة واحد) سيشمل تخفيفا كبيرا للإجراءات بما يتيح للناس التحرك في الإقليم الذي يعيشون فيه وحضور الحفلات الموسيقية ودخول المسارح. وسيسمح بتجمعات يصل عدد المشاركين فيها إلى عشرة أفراد.

وستظل الحكومة تشجع العمل من المنزل كلما أمكن وستضع الشركات مواعيد مختلفة لبدء وانتهاء أوقات العمل لضمان التباعد.

وفي خطوة إيجابية لقطاع السياحة الذي يمثل حوالي 12 في المئة من الناتج الاقتصادي، سيسمح للفنادق بفتح جميع الغرف وللسياحة المتعلقة بزيارة أماكن الطبيعة بالخروج في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى عشرة.

أما أكبر مدينتين في البلاد، مدريد وبرشلونة، فلم تحققا المعايير المطلوبة لتخفيف القيود وستبقيان في المرحلة صفر.

فرانس24/ أ ف ب

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