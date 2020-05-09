فيروس كورونا: فرنسا تسجل 80 وفاة خلال 24 ساعة في حصيلة هي الأدنى منذ مطلع أبريل/نيسان

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أعلنت فرنسا السبت تسجيل 80 وفاة خلال 24 ساعة في حصيلة هي الأدنى منذ مطلع أبريل/نيسان.

سجلت فرنسا 80 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في حصيلة هي الأدنى منذ مطلع أبريل/نيسان، كما أعلنت المديرية العامة للصحة السبت في بيان. وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية 26310.

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قالت المديرية العامة للصحة في فرنسا السبت إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 80 حالة خلال 24 ساعة، إلى 26310 في تراجع كبير مقارنة باليوم السابق الذي شهد 243 وفاة.

وأضافت المديرية في بيان أن عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة تراجع بواقع 56 شخصا أو نحو اثنين بالمئة إلى 2812 وهو أقل من نصف العدد المسجل في ذروة التفشي حين بلغ 7148 حالة يوم الثامن من أبريل/نيسان.

وانخفض أيضا عدد المرضى بالمستشفيات إلى 22614 مقابل 22724 مواصلا تراجعا مستمرا منذ ثلاثة أسابيع ومتراجعا بنسبة 30 بالمئة عن ذروة العدد في 14 أبريل نيسان حين سجل 32292 شخصا.

وتبدأ فرنسا الاثنين في تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة منذ 17 مارس/آذار.

لكن المديرية العامة للصحة حذرت من أن "الوباء لا يزال ينتشر في العديد من مناطق البلاد" داعية الى مواصلة الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي وبعض القيود مع بدء تخفيف العزل.

فرانس24/ رويترز

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