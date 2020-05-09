واشنطن تعرقل طرح نص حول هدنة في النزاعات للتصويت في مجلس الأمن

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قطعت الولايات المتحدة مسار طرح مشروع تونسي فرنسي في مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار في مختلف النزاعات في العالم، لتتمكن الحكومات من التصدي لانتشار فيروس كورونا.

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أعلنت الولايات المتحدة الجمعة رفضها التصويت على قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار في مختلف النزاعات في العالم لمساعدة البلدان على مكافحة وباء كوفيد-19 بشكل أفضل، بعد يوم واحد من موافقتها على النص.

وبعد شهرين من المفاوضات الشاقة حول النص، قالت البعثة الأمريكية لممثلي الدول ال14 الأخرى الأعضاء في مجلس الامن إن "الولايات المتحدة لا يمكنها دعم المسودة المطروحة حاليا".

وهذه العرقلة تجعل الهيئة الدولية للسلام والأمن صامتة في مواجهة وباء يحدث مرة في القرن، أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 270 ألف شخص في العالم ويثير مخاوف بشأن الأكثر ضعفا.

وعلق مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قائلا إن الصين "عطلت مرارا تسويات كان يمكن أن تسمح لمجلس الأمن الدولي بالمضي قدما".

وأوضح دبلوماسيون إن اللغة التي استخدمت في مشروع القرار لوصف منظمة الصحة العالمية هي سبب تحرك الولايات المتحدة لمنع التصويت. لكن مصادر أخرى قالت إن واشنطن أرادت أن يعود مجلس الأمن إلى مسودة للقرار تشدد على الحاجة إلى "شفافية" في التعاون العالمي لوقف الوباء.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية "من وجهة نظرنا، يجب على المجلس إما تبني قرار يقتصر على دعم وقف إطلاق النار أو قرار أوسع يتناول بالكامل الحاجة إلى تجديد التزام الدول الأعضاء الشفافية وقابلية المحاسبة في إطار كوفيد-19".

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم مرارا منظمة الصحة العالمية بالتهاون بشأن خطورة الوباء عند ظهوره في الصين. وكان يفترض أن تسمح الإجراءات التي قطعت واشنطن مسارها لراعيتي النص فرنسا وتونس، بطرحه للتصويت.

ويتضمن النص الأخير لمشروع القرار إلى وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاعات وإلى "توقف إنساني" للسماح للحكومات بمعالجة الوباء بشكل أفضل بالنسبة للأكثر معاناة.

ويدعو النص كل الأمم إلى "تعزيز التنسيق" بينها في مكافحة الفيروس، ويشير إلى "الضرورة الملحة لدعم جميع الدول والكيانات ذات الصلة ضمن نظام الأمم المتحدة، بما فيها وكالات الصحة المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية وتلك المتفرعة عنها".

وقال دبلوماسيون إن هذه العبارات التي تشير إلى منظمة الصحة العالمية بدون ذكرها صراحة، كانت تسوية تم التوصل إليها بين الصين والولايات المتحدة ليل الخميس الجمعة.

"أنباء سيئة جدا"

ويذكر أن واشنطن تتهم المنظمة التابعة للأمم المتحدة بعدم انتهاج الشفافية والتأخر في تحذير العالم من تداعيات كوفيد-19. في المقابل، تريد بكين التشديد على أهمية المنظمة في مكافحة الجائحة.

وكانت واشنطن هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا وردت أي إشارة صريحة إلى منظمة الصحة العالمية بينما لوحت بكين بالفيتو إذا لم يرد ذكر هذه المنظمة الدولية قبل أن توافق على الصيغة الأخيرة.

وأفاد دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تركت أسبوعا كاملا يمر قبل أن تتحدث عن إدراج مسألة "الشفافية" في النص الفرنسي التونسي. وأضاف أحد هؤلاء الدبلوماسيين أن "الكرة باتت الآن في ملعب الصين".

ورأى سفير إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تبدل موقف الولايات المتحدة "نبأ سيء جدا للأمم المتحدة ومجلس الأمن والتعددية".

ويدفع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش باتجاه وقف لإطلاق النار في النزاعات منذ 23 آذار/مارس، مناشدا كل الأطراف وقف القتال والسماح للدول التي تشهد حروبا بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وصرح السفير الفرنسي في الأمم المتحدة نيكولا ريفيير أنه يرغب "بالتأكيد في مواصلة المحاولات من أجل التوصل إلى اتفاق، إذا كان ذلك ممكنا". أما نظيره التونسي قيس القبطني فصرح أن المناقشات مستمرة "لإقناع الأميركيين"، متعهدا بالتوصل إلى إجراء تصويت.

ومن المفارقات أن مجلس الأمن عقد الجمعة مؤتمرا بالفيديو نظمته إستونيا التي تتولى رئاسته الدورية خلال أيار/مايو، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وشارك في المؤتمر أكثر من خمسين وزيرا من جميع أنحاء العالم وجه معظمهم "نداء من أجل التعددية".

فرانس24/أ ف ب

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