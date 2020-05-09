© أ ف ب

أعلنت مجلة "رولينغ ستون" السبت وفاة رائد موسيقى "الروك أند رول" الأمريكي ليتل ريتشارد عن 87 عاما. وساهم ريتشارد مع أغنيته "توتي فروتي" التي حققت نجاحا عالميا في إطلاق حقبة موسيقية جديدة. فقد كان لهذا الفنان الآتي من عالم موسيقى "آر آن بي" في خمسينات القرن الماضي، الفضل في نشوء نوع جديد حينها هو "الروك أند رول"، إلى جانب فنانين سود آخرين من أمثال تشاك بيري وفاتس دومينو.

إعلان اقرأ المزيد

توفي رائد موسيقى "الروك أند رول" الأمريكي ليتل ريتشارد عن 87 عاما وفق ما أفادت مجلة "رولينغ ستون" السبت.

ولا يزال سبب الوفاة مجهولا بحسب ما نقلت المجلة عن نجل المغني والمؤلف الموسيقي المعروف بأغنيات عدة بينها "توتي فروتي" و"لونغ تال سالي".

وألهب ريتشارد، واسمه الحقيقي ريتشارد واين بينيمان، الجماهير بأنغامه الحماسية وموهبته القوية على المسرح في خمسينات القرن الماضي.

وساهم مع أغنيته "توتي فروتي" التي حققت نجاحا عالميا في إطلاق حقبة موسيقية جديدة. فقد كان لهذا الفنان الآتي من عالم موسيقى "آر أن بي" في خمسينات القرن الماضي، الفضل في نشوء نوع جديد حينها هو "الروك أند رول"، إلى جانب فنانين سود آخرين من أمثال تشاك بيري وفاتس دومينو.

لكن خلافا لهذين الفنانين غير الاستفزازيين نسبيا، ساهم ريتشارد في إعطاء "الروك أند رول" طابعا فضائحيا مع قمصانه الغريبة غير الشائعة حينها لدى الرجال وتصفيفة شعره العالية وشاربه الرفيع.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك