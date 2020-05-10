ألمانيا: عدد الإصابات بفيروس كورونا يعاود في الارتفاع بعد أيام من تخفيف إجراءات العزل

رجل يخضع لفحص درجة الحرارة على نقطة عبور الحدود بين بولندا وألمانيا، 15 مارس/ آذار 2020

شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفاعا مجددا بعد أيام من تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروض في البلاد، مما أثار مخاوف من خروج الجائحة مجددا عن السيطرة. وكانت المستشارة الألمانية قد رضخت لضغوط من قيادات الولايات الألمانية لعودة الحياة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد اعتبارا من الأربعاء الماضي لكنها في ذات الوقت وضعت آلية تسمح بإعادة فرض القيود إذا زادت حالات الإصابة مجددا.

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أفادت إحصائيات نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية في ألمانيا بأن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد عاد للتسارع مجددا بعد أيام قليلة من تخفيف إجراءات الحجر الصحي وقيود التباعد الاجتماعي مما أثار مخاوف من خروج الجائحة مجددا عن السيطرة في هذا البلد الذي يبقى الأقل تضررا من جيرانه الأوروبيين.

وقال المعهد في تقريره اليومي إن عدد من ينقل إليهم كل مريض العدوى، والمعروف بمعدل نشر العدوى، ارتفع إلى 1.1 وبما أنه ارتفع عن الواحد فذلك يعني أن أعداد الإصابات الجديدة تتزايد.

وكانت المستشارة أنغيلا ميركل قد رضخت لضغوط من قيادات الولايات الألمانية لعودة الحياة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد وأعلنت يوم الأربعاء إجراءات تشمل فتح مزيد من المتاجر وعودة الدراسة تدريجيا.

لكنها في ذات الوقت وضعت آلية تسمح بإعادة فرض القيود إذا زادت حالات الإصابة مجددا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الأحد ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 667 حالة ليصبح الإجمالي 169218حالة.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة 26 حالة ليصبح المجموع 7395 حالة.

فرانس24/ رويترز

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