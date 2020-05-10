وزارة الصحة الأمريكية تسمح للولايات بتوزيع عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا

أولريخ بيري تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

عرض قارورة عقار "ريمديسيفير" خلال مؤتمر صحافي في هامبورغ في 8 نيسان/أبريل 2020

أكدت وزارة الصحة الأمريكية السبت أنها ستمنح لوزارات الصحة بمختلف الولايات صلاحية توزيع عقار "ريمديسيفير" الذي تنتجه شركة غلياد ساينسيز، والذي أظهر نتائج واعدة في مساعدة مرضى كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار، مما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

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أعلنت وزارة الصحة الأمريكية السبت أنها ستسمح لوزارات الصحة بمختلف الولايات بتوزيع عقار "ريمديسيفير" الذي تنتجه شركة غلياد ساينسيز لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد

وأضافت الوزارة أنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات. وقد تعهدت غلياد بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار بعد أن أظهر نتائج واعدة في مساعدة مرضى كوفيد-19، ما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن العقار يساعد المرضى على التعافي في فترات أقل.

فرانس24/رويترز

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