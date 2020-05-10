إيران تقول إنها على استعداد لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة

عطا كيناري ا ف ب/ارشيف

إيرانية تلوح بعلم وطني وأخرى تحمل علما أميركيا ممزقا خلال احتفالات الذكرى ال41 للثورة الإسلامية في ساحة أزادي بطهران في 11 شباط/فبراير 2020

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طهران (أ ف ب)

أعلنت إيران الأحد أنها عبرت عن الاستعداد لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة "من دون شروط مسبقة" لكن واشنطن لم ترد بعد.

ونقلت وكالة إسنا للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قوله " قلنا منذ فترة إننا على استعاد لتبادل جميع السجناء الإيرانيين والأميركيين".

وأضاف "يبدو الآن أن أميركا اكثر استعدادا من قبل لإنهاء هذا الوضع" مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا.

وكانت الجمهورية الإسلامية أفرجت في كانون الأول/ديسمبر عن الاكاديمي الأميركي شيوي وانغ، مقابل الإفراج عن العالم مسعود سليماني، وقالت إنها منفتحة على المزيد من عمليات تبادل سجناء.

وعبر ربيعي أيضا عن القلق إزاء صحة بعض السجناء الإيرانيين المعتقلين في الولايات المتحدة وقال إنهم لا يتلقون معاملة جيدة.

وأحد هؤلاء هو سيروس أصغري، العالم الإيراني الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال وجوده في السجن، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال متحدث باسم الوزارة الأسبوع الماضي إن "كل شيء جاهز"، مؤكدا أنه "سيعود قريبا إلى إيران" من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتعتقل إيران المواطنين الأميركيين سياماك نامازي المدان بتهم من بينها التجسس، ووالده باقر والخبير في مجال البيئة مراد طهبز.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، أفرجت إيران موقتا عن عنصر البحرية الأميركي مايكل وايت في 19 آذار/مارس.

ودعت الدولتان إلى الإفراج عن سجناء وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجهد إيران لاحتواء أسوأ تفش للفيروس في الشرق الأوسط، فيما سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات في العالم.

وأفرجت الجمهورية الإسلامية موقتا عن أكثر من 100 ألف سجين على عدة مراحل منذ آذار/مارس، بحسب السلطة القضائية.

والعلاقات بين إيران والولايات المتحدة شديدة التوتر منذ عقود.

وتفاقم التوتر بينهما في 2018 عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق نووي تاريخي وأعاد فرض عقوبات على إيران.

© 2020 AFP