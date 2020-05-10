الأردن: تطبيق للإبلاغ عن مخالفي إجراءات الوقاية والإصابات المشتبهة بفيروس كورونا

صورة نشرها القصر الملكي الأردني في 6 أبريل/نيسان 2020، يطهر فيها الملك عبد الله الثاني، متفقدا مستودعا للأغذية في زرقاء (شمال شرق المملكة).

في خطوة تهدف لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد، أطلق الأردن تطبيقا جديدا ("سي رادار") يسمح بالإبلاغ "عن أي تجمعات للأشخاص أو الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات. ودعا المتحدث باسم الحكومة، أمجد العضايلة، المواطنين إلى "الإبلاغ من باب المسؤولية الاجتماعية والوطنية".

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أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن المخالفين لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا أو من خرقوا حظر التجول أو عن الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ويمكن للمستخدمين تحميل هذا التطبيق المجاني، الذي أطلق عليه اسم "سي رادار" (رادار كورونا)، على أجهزة "الأندرويد" عبر "غوغل بلاي" على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "آي فون" خلال أيام.

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ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.

وقالت وزارة الصحة في شريط فيديو نشرته على صفحتها على موقع فيس بوك ويوضح آلية استخدام التطبيق الجديد، إن "الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات".

وزير الإعلام يدعو المواطنين إلى "الإبلاغ من باب المسؤولية الوطنية"

وأوضحت أنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو وجود كسر لحظر التجول وتحديد الموقع وإرسال الإبلاغ.

ودعا وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، أمجد العضايلة، خلال إيجاز صحافي مساء الجمعة المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي تجمعات، أو الاشتباه بحالات إصابة أو مخالطة (...) من باب المسؤوليّة الاجتماعية والوطنية، وبهدف الحفاظ على صحتهم وسلامته".

ويشهد الأردن منذ 21 آذار/مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة. ويسمح للمواطنين بالعمل ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

وأعلنت الحكومة الأردنية في 17 آذار/مارس الماضي تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فرانس24/ أ ف ب

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