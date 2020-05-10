الحكومة العراقية الجديدة تمد يدها إلى المحتجين وتتعهد بالإفراج عن المتظاهرين

© مكتب رئيس وزراء العراق/ أ ف ب

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي موجّهاً كلمةً إلى العراقيين في التاسع من أيار/مايو 2020

مدت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي السبت يدها إلى المحتجين، حيث تعهدت بالإفراج عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. كما وعد الكاظمي بـ"محاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين".

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أعلنت الحكومة العراقيّة الجديدة السبت تعهدها بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتُقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبيّة التي خرجت في تشرين الأوّل/أكتوبر، واعدةً أيضاً بتحقيق العدالة وتعويض أقارب أكثر من 550 قتيلاً.

كما توجّه رئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي مساء السبت إلى العراقيّين بكلمة متلفزة، وجاء ذلك بعد الاجتماع الأوّل للحكومة.

وتتنزل الكلمة التي وجّهها الكاظمي إلى الشعب، بالتزامن مع دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعادة إطلاق التظاهرات الأحد.

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ووعد الكاظمي بـ"تقصّي الحقائق في كلّ الأحداث". وكان النوّاب وافقوا الأربعاء على 15 وزيراً من 22، وبالتالي لا تزال أمام الكاظمي مهمة تبديل سبعة وزراء.

وكان الكاظمي رئيساً لجهاز الاستخبارات عندما اندلعت أسوأ أزمة اجتماعيّة في عراق ما بعد صدّام حسين.

وتعهّد الكاظمي في كلمته بـ"محاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين". ولم تنفكّ الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي تؤكّد منذ تشرين الأول/أكتوبر أنّه تعذّر عليها إيجاد "مطلقي النار" على متظاهرين كانوا يُطالبون بتجديد الطبقة السياسيّة بكاملها.

ويذكر أنه في الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر، وخلال أولى المسيرات التي تحوّلت لاحقاً إلى أكبر تظاهرات اجتماعيّة في تاريخ العراق وأكثرها دمويّة، حمل متظاهرون كثيرون لافتات عليها صور الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي "بطل" استعادة الموصل من أيدي الجهاديّين والذي استُبعد لاحقاً من منصبه من قِبل عبد المهدي.

غير أنّ الكاظمي قرّر مساء السبت إعادة الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعيّنه رئيساً له. ولطالما كان يُنظر إلى الكاظمي على أنّه رجل واشنطن في بغداد، قبل أن يكوّن لاحقاً علاقات وثيقة مع إيران أيضاً.

من جانب آخر، دعا الكاظمي البرلمان إلى اعتماد القانون الانتخابي الجديد الضروريّ لإجراء الانتخابات المبكرة التي وعد بها سلَفه. وتُقدّم الحكومة الجديدة نفسها على أنّها حكومة "انتقاليّة". وشدّد الكاظمي كذلك على أنّ رواتب المتقاعدين ستُدفع قريبا.

فرانس24/ أ ف ب

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