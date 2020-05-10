الصين تبلغ عن موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا شمال شرق البلاد

هيكتور ريتامال ا ف ب

رجل يرتدي قناعاً واقياً في شارع في مدينة ووهان في وسط الصين في 8 نيسان/أبريل 2020

كشفت السلطات الصينية الأحد عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شرق البلاد، ما يمكن أن يكون بداية موجة جديدة من انتشار الوباءعلى أراضيها بعدما صنفت رسميا الخميس كل مناطقها باعتبارها قليلة المخاطر. كما رفعت من مستوى الخطر الوبائي في أحد أحياء مدينة ووهان بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19، الأولى منذ أكثر من شهر في المدينة التي كانت البؤرة الأولى للوباء عالميا.

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أبلغت الصين الأحد عما يمكن أن يكون بداية موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في إقليم جيلين شمال شرق البلاد، حيث أعادت تصنيف مدينة واحدة فيه على أنها عالية الخطورة، وهو قمة نظام تقسم فيه المناطق إلى ثلاث مجموعات وفقا لانتشار الفيروس بها.

كما قامت السلطات بتعزيز إجراءات الوقاية في الإقليم المعني حيث قررت إغلاق المجمعات السكنية وحظر التنقل غير الضروري وإغلاق المدارس.

ورفع المسؤولون في جيلين مستوى الخطر في مدينة شولان من متوسط إلى مرتفع وذلك بعد يوم من رفع التصنيف من منخفض إلى متوسط عقب تأكيد إصابة امرأة في السابع من مايو أيار.

وتم تأكيد 11 إصابة جديدة في شولان في التاسع من مايو/أيار، جميعهم من أفراد أسرة المرأة أو أشخاص خالطوها هي أو أفراد عائلتها.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد أن الحالات الجديدة رفعت العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين يوم التاسع من مايو/أيار إلى 14 إصابة، وهو أعلى رقم منذ 28 أبريل/نيسان.

تسجيل أول حالة في ووهان منذ أكثر من شهر

وكان من بين الإصابات الجديدة أول حالة منذ أكثر من شهر في مدينة ووهان في إقليم هوبي بوسط البلاد حيث ظهر المرض لأول مرة في أواخر العام الماضي.

وبينما صنفت الصين رسميا يوم الخميس الماضي كل مناطق البلاد باعتبارها قليلة المخاطر فيما يتعلق بانتشار المرض تمثل الأرقام الجديدة قفزة من حالة واحدة سُجلت في اليوم السابق.

وبخلاف بؤرة العدوى في جيلين، سجلت هاربين عاصمة إقليم هيلونغ جيانغ في شمال شرق البلاد حالة جديدة واحدة.

وقالت اللجنة الصحية في هيلونغجيانغ اليوم الأحد إن المريض البالغ من العمر 70 عاما تم عزله في أحد المستشفيات منذ التاسع من أبريل نيسان، وكانت اختباراته سلبية سبع مرات قبل أن تصبح النتائج إيجابية في التاسع من مايو أيار.

كما أكدت شنيانغ عاصمة إقليم لياونينغ المجاور اليوم الأحد حالة جديدة واحدة تبلغ من العمر 23 عاما جاءت من جيلين في الخامس من مايو أيار.

وقالت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو أيار بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633.

فرانس24/ رويترز

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