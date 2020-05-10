فيروس كورونا: بوريس جونسون يعلن أن الإغلاق في بريطانيا سيستمر حتى 1 يونيو على الأقل

جون بوند تصوير مشترك/ا ف ب

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال دقيقتي صمت في الذكرى 75 ليوم النصر في الحرب العالمية الثانية، داونينغ ستريت، لندن، 8 أيار/مايو 2020

سيبقى الإغلاق في بريطانيا بسبب فيروس كورونا مفروضا حتى الأول من يونيو/حزيران على أقل تقدير، كما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء الأحد في خطاب متلفز. وقال جونسون إن طلبة المدارس الابتدائية سيعودون إلى صفوفهم وسيعاد فتح المتاجر اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الأحد في خطاب متلفز أن الإغلاق بسبب فيروس كورونا سيبقى مفروضا حتى الأول من يونيو/حزيران على أقل تقدير.

وبينما كشف عن خطط حكومته الحذرة لرفع القيود التي فرضت قبل سبعة أسابيع، قال جونسون إن "الوقت غير مناسب لإنهاء الإغلاق هذا الأسبوع"، مضيفا أن بعض طلبة المدارس الابتدائية سيعودون إلى صفوفهم وسيعاد فتح المتاجر اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.

فرانس24/أ ف ب

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