رولان غاروس: الاتحاد الفرنسي لا يستبعد امكانية اقامة المباريات من دون جمهور

مارتان بورو POOL/ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

لم يستبعد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب برنار جيوديسيلي اقامة بطولة رولان غاروس احدى البطولات الاربع الكبرى والتي تأجلت الى ايلول/سبتمبر المقبل، من دون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء كلام جيوديسيلي الى صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية الاسبوعية وقال "لا نستبعد اي خيار. رولان غاروس هي اولا واخيرا قصة مباريات ولاعبين. هناك بطولة تقام في الملعب واخرى تقام على شاشة التلفزة".

وتابع "الملايين من المشاهدين حول العالم ينتظرون. تنظيم البطولة وراء ابواب موصدة يسمح لبعض النماذج التجارية كحقوق النقل التلفزيوني (تساهم بثلث الايرادات) ان تنطلق. لا يمكن عدم النظر الى هذه المسألة".

وادى انتشار وباء "كوفيد-19" الى توقف نشاط الكرة الصفراء حول العالم منذ 13 اذار/مارس ولن يعاود الا في 13 تموز/يوليو على الاقل.

واضطر منظمو بطولة ويمبلدون الى الغاء نسخة هذا العام وهو ما يحصل للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية، ويحوم الشك حول اقامة بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في الفترة من 31 اب/اغسطس الى الثالث عشر من ايلول/سبتمبر، على ان يبت المنظمون بمصيرها في منتصف حزيران/يونيو.

اعترف رئيس الاتحاد الفرنسي بان موعد رولان غاروس قد يؤجل اسبوعا اضافيا لتنطلق البطولة في 27 ايلول/سبتمبر ليسمح بالتالي بفترة اسبوعين بين فلاشينغ ميدوز والبطولة الفرنسية وقال في هذا الصدد "اتناقش بصور دورية مع اندريا غاودنزي (رئيس رابطة اللاعبي المحترفين) وستيف سايمون (رئيس رابطة اللاعبات المحترفات) وديفيد هاغيرتي (رئيس الاتحاد الدولي)، وثمة اتصال مقرر بيننا الاسبوع المقبل لمعرفة كيف تتجه الامور".

واضاف "نعمل سويا بطريقة جيدة لكن لا يزال من المبكر وضع جدول زمني محدد".

وكانت رولان غاروس مقررة من 24 ايار/مايو الحالي الى السابع من حزيران/يونيو وتم تأجيلها للمرة الاولى الى 20 ايلول/سبتمبر وذكر تقارير صحافية انها ستؤجل مجددا الى السابع والعشرين منه.

ودافع رئيس الاتحاد عن قرار التأجيل بالقول "اتخذنا قرارا شجاعا واليوم لا احد يندم عليه".

واضاف "حددنا ابعد تاريخ ممكن في الروزنامة وحاولنا عدم ايذاء اي بطولة كبرى اخرى أكان بطولة غراند سلام او دورة ماسترز 1000 نقطة. تقلب الامور يبدو انه صب في صالحنا".

© 2020 AFP