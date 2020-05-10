طهران تعرب عن استعدادها لتبادل السجناء "من دون شروط مسبقة" مع واشنطن

مسعود سليماني (يمين)، السجين السابق في الولايات المتحدة، برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف في ديسمبر/كانون الأول 2019.

نقلت وكالة إسنا للأنباء الأحد عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله إن طهران عبرت عن الاستعداد لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة "من دون شروط مسبقة" وهي تنتظر ردا من واشنطن.

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أعلنت إيران الأحد أنها عبرت عن الاستعداد لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة "من دون شروط مسبقة" لكن واشنطن لم ترد بعد، حسبما نقلت وكالة إسنا للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي.

ونقلت إسنا للأنباء عن ربيعي قوله: "قلنا منذ فترة إننا على استعاد لتبادل جميع السجناء الإيرانيين والأمريكيين". وأضاف: "يبدو الآن أن أمريكا أكثر استعدادا من قبل لإنهاء هذا الوضع" مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا.

وكانت الجمهورية الإسلامية أفرجت في ديسمبر/كانون الأول عن الأكاديمي الأمريكي شيوي وانغ، مقابل الإفراج عن العالم مسعود سليماني، وقالت إنها منفتحة على المزيد من عمليات تبادل سجناء.

وعبر ربيعي أيضا عن القلق إزاء صحة بعض السجناء الإيرانيين المعتقلين في الولايات المتحدة وقال إنهم لا يتلقون معاملة جيدة. وأحد هؤلاء هو سيروس أصغري، العالم الإيراني الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال وجوده في السجن، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.

وتعتقل إيران المواطنين الأمريكيين سياماك نامازي المدان بتهم من بينها التجسس، ووالده باقر والخبير في مجال البيئة مراد طهبز.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، أفرجت طهران موقتا عن عنصر البحرية الأمريكي مايكل وايت في 19 مارس/آذار.

فرانس24/ أ ف ب

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