فيروس كورونا: إسبانيا "مستمرة في الاتجاه النزولي" بعد تسجيل أقل عدد وفيات يومي منذ شهرين

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رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز خلال حصة مسائلة في مجلس الشيوخ بمدريد، في 5 مايو/أيار 2020.

سجلت إسبانيا 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقارنة بـ 179 السبت، كما أعلن وقال المسؤول عن الطوارئ الصحية فرناندو سيمون الأحد في مؤتمر صحفي. وهذا العدد هو الأدنى منذ 18 مارس/آذار.

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سجلت إسبانيا الأحد أقل عدد وفيات يومي جراء فيروس كورونا منذ 18 مارس/آذار، بينما يستعد نصف سكانها لتخفيف إجراءات العزل العام.

وقال المسؤول عن الطوارئ الصحية فرناندو سيمون في مؤتمر صحفي إن عدد الوفيات اليومي البالغ 143 انخفاضا من 179 السبت. وأضاف: "نحن مستمرون في الاتجاه النزولي الذي نشهده في الأيام الأخيرة".

وقالت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 26621 من 26478 السبت كما ارتفع عدد الحالات التي جرى تشخيص إصابتها بالفيروس إلى 224390 من 223578 في اليوم السابق.

وسينتقل نحو 51 في المئة من السكان إلى المرحلة الأولى من خطة تخفيف من أربع مراحل الإثنين بعدما قررت الحكومة أن الأقاليم التي يعيشون فيها أوفت بالمعايير اللازمة لذلك.

وستشمل تخفيفا كبيرا للإجراءات يسمح بتجمع ما يصل إلى عشرة أفراد وللناس بالتنقل في أنحاء الإقليم.

وفي الأقاليم التي أوفت بمعايير التخفيف مثل جزر الكناري وجزر البليار ستفتح المطاعم والحانات والمتاجر على نطاق محدود وستعاود المتاحف وصالات الألعاب الرياضية والفنادق فتح أبوابها للمرة الأولى في نحو شهرين.

لكن أكبر مدينتين، مدريد وبرشلونة، واللتين لم تفيا حتى الآن بمعايير التخفيف فستظلان في المرحلة صفر.

فرانس24/ رويترز

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