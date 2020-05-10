مقتل 4 مدنيين في قصف على العاصمة الليبية

محمود تركية ا ف ب

مقاتل موالي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، يقف أمام هيكل سيارة مدمرة نتيجة قصف يوم 9 أيار/مايو 2020 غي حي بن غشير في طرابلس

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طرابلس (أ ف ب)

قتل أربعة مدنيين على الأقل السبت عند سقوط عشرات القذائف على عدة أحياء في العاصمة الليبية طرابلس ومطار معيتيقة الدولي، وحمّلت الأحد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا مسؤولية الهجمات لقوات المشير خليفة حفتر.

في بيان، تحدثت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن حدوث "مشهد بات مألوفاً جداً ولكن مروعاً" منذ بداية هجوم قوات حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس في 4 نيسان/أبريل 2019.

ووفق المتحدث باسم وزارة صحة حكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي، قُتل السبت أربعة مدنيين على الأقل بينهم فتاة تبلغ 5 أعوام في حيي أبو سليم وبن غشير الشعبيين جنوب العاصمة، وأصيب 16 آخرون.

وفي بيان لها، نسبت حكومة الوفاق الهجمات الصاروخية إلى غريمها المشير خليفة حفتر.

إلى جانب الأحياء السكنية، تضرر أيضا مطار معيتيقة الدولي بشدّة نتيجة الهجمات التي استمرت حتى صباح الأحد. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر حصول أضرار كبيرة في طائرة مدنية ومباني ومدرج داخل المطار.

ووفق مصدر من المطار، شملت الأضرار طائرتين مدنيتين وقاعات مسافرين.

وقالت حكومة الوفاق في بيانها "قامت قوات مجرم الحرب السبت بإطلاق أكثر من مئة صاروخ وقذيفة على الأحياء السكنية وسط العاصمة طرابلس".

أما المطار فقد تم استهدافه عبر "عشرات القذائف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب" الوباء.

- "يأس" -

من جهتها، أفادت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان عن وقوع خسائر في مستودع النفط بالمطار التابع لشركة البريقة البترولية بعد تعرضه "لوابل من القذائف الصاروخية التي أدت إلى إصابة 4 خزانات إصابة مباشرة واحتراقها بالكامل، وإصابة 6 خزانات أخرى بأضرار جسيمة بسبب لهب النيران المشتعلة" التي أدت إلى تصاعد كثيف للدخان في المكان.

وعبّرت البعثة الأممية عن "إدانتها الشديدة للهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية"، وطالبت مرة أخرى بمحاسبة المسؤولين عنها "بموجب القانون الدولي".

بين السبت والأحد، بلغت حصيلة الضحايا 19 قتيلا، بينهم شرطيان والبقية مدنيون، و66 جريحا مدنيا نتيجة القصف المدفعي، وفق حكومة الوفاق الوطني.

واعتبرت هذه الأخيرة أن ما حصل "مؤشر على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم"، في إشارة إلى المشير حفتر.

وأضافت أن "هذه الأعمال الجنونية (...) هذه الأيام (...) التي راح ضحيتها عشرات المدنيين، هي دليل ضعف ويأس بعد الهزائم المتتالية له ولمليشياته ومرتزقته".

وسجلت قوات المشير حفتر عدة انتكاسات في الأسابيع الأخيرة.

وبدعم من تركيا، سيطرت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني منتصف نيسان/أبريل على مدينتين استراتيجيّتين عند الساحل الغربي للبلاد، وتحاصر حاليا مدينة ترهونة الواقعة على بعد 80 كلم جنوب شرق العاصمة والتي تمثل أهم قاعدة خلفية لقوات المشير خليفة حفتر في المنطقة.

لناحية المواقف الخارجية، عبّرت حكومة الوفاق الوطني عن إحباطها بالقول "لم نعد نكترث بالتنديدات الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي". واعتبرت أن تلك التنديدات "عاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه".

على مرّ الأشهر، فاقمت التدخلات العسكرية الخارجية النزاع في البلاد، اذ تدعم الإمارات وروسيا محور حفتر، فيما يتزايد الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني.

ويتبادل الطرفان الاتهامات باستمرار بتلقي شحنات أسلحة من الداعمين الخارجيين رغم التزام الدول الفاعلة في الملف بحلّ سلمي خلال مؤتمر برلين للسلام في ليبيا الذي انعقد في كانون الثاني/يناير.

© 2020 AFP