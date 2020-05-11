أربعة تفجيرات متعاقبة تهز العاصمة الأفغانية

وكيل خوسر ا ف ب/AFP

رجل يرتدي الملابس الواقية من كورونا على دراجة هوائية في كابول في 20 نيسان/ابريل 2020.

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كابول (أ ف ب)

انفجرت أربعة ألغام مزروعة على جوانب الطريق بشكل متعاقب في حي يقع شمال العاصمة الأفغانية كابول الاثنين، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بينهم طفل بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز إن فريقاً مختصاً بإزالة الألغام توجه إلى موقع الهجمات.

ولم يتبن أي طرف الهجوم حتى الآن.

وغالباً ما تنفذ تنظيمات مثل الدولة الإسلامية وطالبان تفجيرات وهجمات صاروخية في البلاد.

ومنذ توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في شباط/فبراير، لم تنفذ طالبان أي هجوم كبير في العاصمة.

لكن يبدو هجوم الاثنين كأول هجوم منسق منذ أشهر.

وتأتي هذه التفجيرات فيما تفرض تدابير عزل على العاصمة الأفغانية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP