أفغانستان: جرحى في أربعة انفجارات متعاقبة في كابول لم تتبناها أي جهة

جرح أربعة مدنيين في شمال العاصمة الأفغانية كابول الاثنين بعد انفجار أربعة ألغام على جوانب طريق بشكل متعاقب. ولم تتبن أي جهة الهجوم، رغم أنه عادة ما تقوم طالبان وتنظيم "الدولة الإسلامية" بشن هجمات صاروخية وانفجارات في البلاد. ولم تنفذ طالبان هجمات في كابول منذ أن وقعت اتفاقا تاريخيا مع الولايات المتحدة.

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انفجرت أربعة ألغام مزروعة على جوانب طريق بشكل متعاقب في حي يقع شمال العاصمة الأفغانية كابول الاثنين، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بينهم طفل بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة. وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز إن فريقا مختصا بإزالة الألغام توجه إلى موقع الهجمات.

ولم يتبن أي طرف الهجوم حتى الآن. وغالبا ما تنفذ تنظيمات مثل "الدولة الإسلامية" وطالبان تفجيرات وهجمات صاروخية في البلاد. لكن يبدو هجوم الاثنين كأول هجوم منسق منذ أشهر. وتأتي هذه التفجيرات فيما تفرض تدابير عزل على العاصمة الأفغانية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في شباط/فبراير، لم تنفذ طالبان أي هجوم كبير في العاصمة.

فرانس24/ أ ف ب

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