الدوري الاميركي للمحترفين: شاكيل أونيل يطالب بالغاء الموسم

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لوس انجليس (أ ف ب)

طالب اسطورة كرة السلة الاميركية شاكيل اونيل بالغاء الدوري الاميركي للمحترفين لموسم 2019-2020 والذي توقف في اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال اونيل نجم لوس انجليس ليكرز السابق الذي اصبح معلقا تلفزيونيا في الوقت الحالي لصحيفة "يو أس أي توداي" "اعتقد بانه يتعين علينا التخلي عن الموسم. يجب على الجميع العودة الى منزله، الاستعداد جيدا والعودة الموسم المقبل. بكل بساطة يجب إلغاء الموسم الحالي".

واعتبر اونيل الفائز بالدوري الاميركي اربع مرات بينها ثلاث مرات مع ليكرز (2000 و2001 و2002 ومرة مع ميامي (2006) والذي دافع ايضا عن الوان اورلاندو ماجيك، بان الفائز بالدوري اذا استكمل موسم 2019-2020 لن يكون بطلا فعليا وقال في هذا الصدد "معاودة الموسم والاستعجال في اقامة البلاي اوف؟ بغض النظر عن هوية الفريق الذي سيتوج باللقب، سيكون هناك علامة استفهام الى جانب اسمه ولن يحظى بالاحترام الذي يحظى به البطل كالعادة".

واضاف "ماذا سيحصل اذا نجح فريق لم يكن من بين المرشحين لاحراز اللقب (في اذار/مارس) في الفوز في جميع المباريات بالنظام الجديد من البلاي اوف؟ لا احد سيكَن له الاحترام. مرة جديدة، يجب الغاء الموسم والاهتمام بصحة اللاعبين وانصار اللعبة قبل العودة الموسم المقبل".

وتوقف الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة في 11 اذار/مارس لدى تبين اصابة لعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس كورونا.

وتدرس رابطة الدوري استكمال الموسم من دون جمهور من خلال تجميع الاندية في مكان واحد قد يكون لاس فيغاس او في ديزني لاند في اورلاندو.

© 2020 AFP