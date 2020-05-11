السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة من ضمن إجراءات تقشفية أخرى

إعادة فتح مركز تجاري في الرياض في 4 ايار/مايو 2020.

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الرياض (أ ف ب)

قال وزير المال السعودي محمد الجدعان الإثنين إن المملكة قررت رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة، وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضها تفشّي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الوزير قوله إنه "تقرَّر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر حزيران/يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر تموز/يوليو".

والاجراءات الجديدة التي أشارت وسائل إعلام رسمية الى انها ستوفر حوالى مئة مليار ريال (26,6 مليار دولار) لخزينة الدولة تأتي فيها تكثف الحكومة خططها الطارئة لخفض الإنفاق.

وشدد الجدعان على أن الاجراءات ضرورية لتعزيز المالية العامة وسط تراجع عائدات النفط مع انخفاض الطلب العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن "هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية".

وقال إن "الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها".

كان الجدعان قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن "استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة" لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وفي نيسان/ابريل الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2,3 في المئة.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف قامت في الاونة الأخيرة بتغيير نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، مع التأكيد على تصنيفها الائتماني عند "آي واحد". وقالت إن "النظرة المستقبلية السلبية تعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة السعودية المالية نتيجة تغير الأسعار الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا".

© 2020 AFP