بطولة ايطاليا: عودة ابراهيموفيتش الى صفوف ميلان

النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش في لقطة له خلال حصة تدريبية لفريق هاماربي السويدي. 17 نيسان/ابريل 2020

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روما (أ ف ب)

عاد النجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الى ايطاليا الاثنين للانضمام الى صفوف ناديه ميلان بعد ان امضى شهرين في بلاده كما ذكرت عدة وسائل اعلام ايطالية.

وبثت شبكة "سكاي سبورت" صورا عدة للمهاجم لدى وصوله الى ميلانو وهو يرتدي كمامة وقفازات قبل ان يتوجه الى ميلانيلو مقر تدريبات نادي الروسونيرو.

وبحسب وسائل اعلام عدة، سيمكث ابراهيموفيتش في الحجر الصحي في مقر النادي لمدة 14 يوما.

ويتدرب زملاء ايراهيموفيتش بشكل فردي منذ اسبوع وقد يعاودون التدريبات الجماعية في 18 الحالي في حال سماح السلطات الصحية بذلك.

وكان "ايبرا" غادر ايطاليا في 12 اذار/مارس ليستقر في ستوكهولم حيث تمكن من اجراء تدريبات في صفوف نادي هاماربي الذي يملك حصة فيه.

وكانت القيود من اجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد اكثر سلاسة في السويد مقارنة بالدول الاوروبية الاخرى وتحديدا ايطاليا التي اتخذت اجراءات صارمة في الحجر الصحي.

وبعودة "ايبرا" يكون الدوري الايطالي قد استعاد جميع نجومه الدوليين بعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الاثنين الماضي الى تورينو والفرنسي فرانك ريبيري الى فلورانسا يوم الجمعة الماضي.

© 2020 AFP