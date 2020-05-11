تأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة لليمين الدستورية بسبب زيارة بومبيو

يوناتان سندل ا ف ب/ارشيف

رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو (يسار) والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين (وسط) ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس (يسار) خلال حفل تأبين الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيرس في جبل هرتسل في 19 أيلول/سبتمبر 2019

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القدس (أ ف ب)

أكد مسؤولون الإثنين تأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة لليمين الدستورية ليوم واحد بسبب الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وبحسب متحدث باسم البرلمان، فإن تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، سيتم الخميس بدلا من الأربعاء.

وقال متحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو لوكالة فرانس برس إن التأجيل جاء بسبب زيارة بومبيو.

وأنهى اتفاق نتانياهو-غانتس لتشكيل حكومة وحدة ستستمر لمدة ثلاث سنوات، أطول فترة جمود سياسي تعيشها الدولة العبرية والتي استمرت لأكثر من عام.

وبحسب الاتفاق سيشغل نتانياهو منصب رئيس الوزراء لمدة 18 شهرا قبل أن يتخلى عن المنصب لصالح رئيس الكنيست بيني غانتس الذي سيشغل المنصب للمدة نفسها.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت جميع الطعون التي قدمها معارضو الصفقة مدعين عدم أهلية نتانياهو لتولي المنصب في ظل مواجهته لتهم فساد في ثلاث قضايا منفصلة.

وينفي نتانياهو بدوره جميع التهم.

وأشارت المحكمة إلى عدم وجود مسوغ قانوني يمنع نتانياهو من رئاسة الوزراء.

وحصل نتانياهو على دعم غانتس وحلفائه من يسار الوسط بالإضافة إلى دعم الأحزاب المتشددة، بينما رفض حزب "يمينا" تقديم الدعم لرئيس الوزراء.

وقال "يمينا" إنه يرفض الانضمام إلى الحكومة العتيدة ذات "الطابع اليساري".

وأُعلن الجمعة عن الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لإسرائيل وهي الأولى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيمنح التأجيل المعلن نتانياهو فرصة إضافية لإقناع "يمينا" بتأييده.

© 2020 AFP