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ريبورتاج: إجراءات جديدة لاستقبال الزبائن في صالونات الحلاقة الفرنسية بعد تخفيف الحجر الصحي

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صورة من صالون حلاقة قرب جادة الشانزيليزي في باريس
صورة من صالون حلاقة قرب جادة الشانزيليزي في باريس © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : نادية مسيح | فايزة قارح

شهران كاملان انتظرهما الفرنسيون قبل الذهاب إلى صالونات الحلاقة التي تستقبل زبائنها الاثنين مجددا بعد البدء برفع تدريجي للحجر الصحي. وتعتزم هذه الصالونات اتباع إجراءات وقاية جديدة لتفادي انتشار وباء كورونا، كفرض ارتداء القناع ووضع حواجز بين الزبائن واحترام مسافة التباعد الاجتماعي والتخلي عن بعض العادات كقراءة الجرائد والمجلات في هذه الصالونات أو حتى استخدام المراحيض. ومن المتوقع أن تشهد صالونات الحلاقة في فرنسا إقبالا كبيرا من الزبائن الذين قد يتوجب عليهم الانتظار لأسابيع للظفر بموعد. ريبورتاج: نادية مسيح وكولفيس كازالي وفايزة قارح

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