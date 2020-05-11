ريبورتاج - فيروس كورونا: فتح أبواب المدارس الفرنسية مجددا بين رفض وترحيب الأهالي

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فتحت المدارس الفرنسية مجددا أبوابها الاثنين لاستقبال التلاميذ بعد وقف الدروس منذ العطلة المدرسية الماضية والبدء بتخفيف الحجر الصحي الذي فرض ردءا لتفشي فيروس كورونا. بعض أهالي التلاميذ أبدوا احترازا بخصوص إجراءات الحماية المتبعة في المدارس لحماية أبنائهم من الوباء، ما جعلهم يقررون إبقاءهم في البيت لفترة أخرى، في حين رحب أولياء آخرون ومنظمات فرنسية بهذه العودة لاسترجاع وتيرة حياة شبه عادية بعد شهرين من الحجر. تقرير: نويمي روش ويينا لي وفايزة قارح.