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فرنسا: 263 وفاة جديدة بفيروس كورونا واستمرار انخفاض عدد المرضى بالإنعاش

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صورة امرأة ترتدي قناعا طبيا تعبر الطريق أمام برج إيفل ساحة تروكاديرو، باريس، فرنسا 6 أبريل/ نيسان 2020
صورة امرأة ترتدي قناعا طبيا تعبر الطريق أمام برج إيفل ساحة تروكاديرو، باريس، فرنسا 6 أبريل/ نيسان 2020 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

أعلنت الإدارة العامة للصحة الفرنسية الإثنين أن عدد الوفيات بفيروس كورونا عاود الارتفاع مع تسجيل وفاة 263 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وكان عدد الوفيات تراجع الأحد إلى أدنى حصيلة يومية منذ بدء الحجر الصحي في 17 آذار/ مارس. وللإشارة، بدأت فرنسا الإثنين الرفع التدريجي للحجر الصحي.

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بلغت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في فرنسا، 263 وفاة، حسب ما أعلنته الإدارة العامة للصحة الإثنين، بعد تسجيل أدنى حصيلة يومية للضحايا أمس الأحد، والتي لم تتجاوز 70 شخصا.

وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا بوباء كوفيد-19 إلى 26.643. لكن الضغط على قسم الطوارئ بالمستشفيات في انخفاض متواصل.

ودخلت فرنسا الإثنين في المرحلة الأولى من رفع إجراءات الحجر الصحي، الذي فرض لمدة 55 يوما لوقف تفشي الفيروس. واستأنف الملايين من الفرنسيين أنشطتهم اليومية مع الالتزام بإجراءات جديدة من بينها وجوب ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام.

ويعد العامل الاقتصادي الدافع الأساسي لهذه الخطوة رغم مخاوف من عودة انتشار الوباء، خصوصا في المدارس التي أعاد البعض منها فتح أبوابه.

فرانس24

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