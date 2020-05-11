فيروس كورونا: السعودية ترفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وتوقف بدل غلاء المعيشة

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شعار سوق المال السعودية (تداول) في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 في الرياض.

أعلن وزير المال السعودي محمد الجدعان الاثنين أن بلاده قررت، في إطار إجراءات تقشفية فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا، رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر تموز/يوليو، وإيقاف بدل غلاء المعيشة بداية من شهر حزيران/يونيو 2020 . وكان الوزير قد حذر من أن انهيار أسعار النفط وانتشار الوباء يتطلبان "إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة" .

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قال وزير المال السعودي محمد الجدعان الاثنين إن المملكة العربية السعودية قررت رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة، وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن الوزير السعودي قوله إنه "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر حزيران/يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر تموز/يوليو".

كان الجدعان قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن "استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة" لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

في نيسان/أبريل الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2,3 في المئة.

فرانس24/أ ف ب

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