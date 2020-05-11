ليبيا: تركيا تتوعد بضرب قوات حفتر في حال استمرار استهداف "مصالحها"

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هددت تركيا الأحد بضرب قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا في حال أي استهداف لـ"مصالحها". وجددت أنقرة في بيان لوزارة الخارجية دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، معتبرة أنه توجد "مسؤولية جماعية" على عاتق المجتمع الدولي لوقف "الانقلابي حفتر". وأكدت أن الدول التي تقدم الدعم لحفتر وقواته "مسؤولة عن معاناة الشعب الليبي".

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توعدت تركيا الأحد بضرب قوات المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا في حال واصلت مهاجمة "مصالحها" في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نشدد أنه في حال اُستهدفت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا، ستصبح قوات حفتر أهدافا مشروعة".

وأضافت "الهجمات على البعثات الدبلوماسية بما فيها سفارتنا في طرابلس، ومطار معيتيقة والطائرات المدنية التي بصدد الإقلاع وبنى تحتية مدنية أخرى، والهجمات التي تؤدي إلى قتل مدنيين أو إصابتهم، تمثل جريمة حرب".

وجددت الوزارة دعمها لحكومة الوفاق الوطني، معتبرة أنه توجد "مسؤولية جماعية" على عاتق المجتمع الدولي لوقف "الانقلابي حفتر".

وأضاف البيان "ليس مقبولا أن تظل الأمم المتحدة بعد الآن على صمتها إزاء هذه المذبحة". وتابع قائلا "البلدان التي تقدم المساعدات العسكرية والمالية والسياسية لحفتر مسؤولة عن معاناة الشعب الليبي وكذلك الفوضى وعدم الاستقرار الذي تُجَر إليه البلاد".

وتدخلت الحكومة التركية في الأشهر الأخيرة في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها في الأمم المتحدة، عقب إطلاق قوات حفتر هجوما العام الماضي للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وتعيش ليبيا فوضى منذ إطاحة الزعيم معمر القذافي وقتله عام 2011، مع تنافس عدة دول على النفوذ في البلاد.

ويسيطر حفتر على مساحات شاسعة من شرق ليبيا وتدعمه دول تجمعها علاقات متوترة بأنقرة، على غرار الإمارات العربية المتحدة.

وعقب توقيع اتفاق تعاون عسكري العام الماضي مع حكومة الوفاق الوطني، أرسلت تركيا عسكريين ومقاتلين سوريين موالين لها لدعم حكومة طرابلس.

وألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين إلى اعتقاده بحصول تطورات لصالح حكومة الوفاق الوطني مع تراجع قوات المشير حفتر، وقال "سنسمع، بإذن الله، أخبارا جيدة من ليبيا قريبا".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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