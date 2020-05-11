مسؤول فرنسي كبير يؤكد احتمال "إعادة فرض تدابير العزل بشكل طارئ"

فيليب لوبيز ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

في حين بدأت فرنسا الاثنين بعودة حذرة إلى الحياة الطبيعية، أكد مسؤول رفيع مكلف التحضير للخروج من العزل أنه ينبغي "توقع" احتمال إعادة فرض تدابير العزل مرة أخرى.

وحذّر جان كاستيكس في تقرير حول رفع العزل نُشر الاثنين من أنه "يجب توقع إعادة فرض تدابير العزل بشكل طارئ" داعياً إلى الحفاظ على "إمكانية العودة إلى التدابير" في حال عادت الإصابات بوباء كوفيد-19.

وقال المسؤول الذي كلّفه رئيس الوزراء إدوار فيليب تنسيق استراتيجية رفع تدابير العزل، "في غياب على المدى القصير، للقاح أو علاج، يبقى الشعب الفرنسي معرضاً لاحتمال عودة الوباء".

وأشار كاستيكس إلى أن "تأثيرات" عودة من هذا القبيل "ستكون مضرة بشكل خاص لمجتمع سبق أن تضرر كثيراً وبشكل خاص للعاملين في مجال الرعاية".

وارتكزت الحكومة على أعمال كاستيكس لاتخاذ قراراتها في ما يخص رفع القيود عن المدارس ووسائل النقل المشترك والشركات.

وفي هذا التقرير، شدد المسؤول الكبير وهو رئيس بلدية منطقة براد في جنوب غرب البلاد، على "مستوى مرتفع جدا من اليقظة" الذي يجب أن تتمّ المحافظة عليه في هذه المرحلة الأولى من رفع العزل.

وأوصى كاستيكس بتخفيض "تدريجي" لعدد الأسرة في أقسام الإنعاش في المستشفيات التي رفعت قدراتها أثناء الأزمة. ويُفترض أن تتمّ إعادة فتحها "بسرعة كبيرة (في مهلة 24، 48 أو 72 ساعة حسب عدد الأسرة) لمواجهة تدفق جديد للمرضى".

وتابع "يُفترض إيلاء أهمية خاصة أيضاً للموارد البشرية في سياق تعب العاملين في المستشفيات خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً جراء الأزمة".

وأكد أن إذا سُمح بالتنقلات من جديد في بعض الظروف، "يمكن للمحافظين إعادة فرض قيود محلياً" في أي وقت كان.

© 2020 AFP