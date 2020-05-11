مقتل 19 شخصا في حادثة تعرض سفينة حربية إيرانية لقصف "بنيران صديقة"

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الفرقاطة الإيرانية جاماران خلال تدريبات بحرية في كانون الأول/ديسمبر 2019.

أعلن الجيش الإيراني مقتل 19 شخصا وجرح 15 آخرين في حادثة قصف صاروخي تعرضت له سفينة حربية خلال تدريبات في خليج عمان من قبل سفينة إيرانية أخرى، ظهر الأحد. وأضاف بيان للجيش الإيراني أن السفينة الحربية سحبت إلى الشاطئ لإجراء "تحقيقات تقنية". كما دعا البيان إلى "تجنب التكهنات" إلى حين صدور معلومات جديدة بهذا الخصوص.

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أعلن الجيش الإيراني الاثنين أن 19 شخصا قتلوا في "الحادث" الذي تعرضت سفينة حربية فيه لضربة صاروخية "صديقة" خلال تدريبات في خليج عمان.

وجاء في بيان على موقع الجيش أنه "بعد ظهر الأحد، وخلال تدريبات كانت تقوم بها عدة سفن تابعة لسلاح البحرية في مياه جاسك وشاباهار، تعرّضت سفينة الدعم الخفيفة كنارك لحادث"، مضيفا أن "عدد الشهداء جراء هذا الحادث بلغ 19 كما أصيب 15 بجروح".

وأضاف أنه تم سحب السفينة إلى الشاطئ لإجراء "تحقيقات تقنية"، داعيا الناس إلى "تجنب التكهنات" إلى حين صدور معلومات جديدة.

وذكرت وكالة "تسنيم" في تغريدة باللغة الإنكليزية أن "كنارك" ضربت بصاروخ أطلقته سفينة حربية إيرانية أخرى.

وقالت إن السفينة تعرضت "لنيران صديقة بعدما أطلقت فرقاطة جماران من فئة موجة صاروخا عن طريق الخطأ خلال تدريب حي على إطلاق النار في منطقة جاسك في مياه الخليج الفارسي".

فراس24/ أ ف ب

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