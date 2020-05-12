استئناف محدود لحركة القطارات في الهند

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نيودلهي (أ ف ب)

تستأنف شبكة السكك الحديدية العملاقة في الهند نقل الركاب بشكل محدود بعد توقف منذ نهاية آذار/مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم التفشي المتسارع الوباء.

وسيتم تسيير 30 قطارا اعتبارا من يوم الثلاثاء من العاصمة نيودلهي إلى مدن عدة في الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة. ولا يمثل ذلك سوى جزءا يسيرا من الحركة في الأيام العادية.

وسيكون لزاما على الركاب وضع كمامات والخضوع لفحوص قبل الانطلاق، ولن يُسمح سوى للركاب الذين لا يعانون أي أعراض بصعود القطار.

وأشار الإعلام الهندي إلى أن عشرات آلاف البطاقات التي أدرجت للبيع الكترونيا تم شراؤها خلال ساعات.

توقفت شبكة القطارات الضخمة التي تنقل أكثر من 20 مليون مسافر يوميا أواخر آذار/مارس عن العمل، بعد فرض الهند إغلاقا صارما لوقف انتشار الفيروس. لكن قطارات الشحن استمرت بنشاطها.

وتم تسيير عدد محدود من الرحلات في الأيام الأخيرة لمساعدة العمال الذين فقدوا وظائفهم على العودة إلى قراهم.

بدأت الهند اجراءات تخفيف الإغلاق الذي من المقرر أن يرفع في 17 ايار/مايو، لكن النقل بين الولايات ورحلات الطيران الداخلية والخارجية لا تزال متوقفة.

وسجلت لغاية الآن في الهند 70756 إصابة بينها 2293 وفاة بسبب الوباء، في حين شهدت الايام الأخيرة قفزات قياسية في عدد الحالات.

ويرى خبراء أن ثاني اكبر بلد من حيث عدد السكان قد لا يصل إلى ذروة الوباء قبل حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

© 2020 AFP