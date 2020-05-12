الجزائر تنتج أجهزة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال 15 دقيقة

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أعلنت الحكومة الجزائرية الاثنين أن البلاد بدأت بإنتاج أجهزة للكشف السريع عن فيروس كورونا تظهر نتائجها خلال 15 دقيقة بالشراكة مع شركتين كندية وأردنية. وتصل القدرة الإنتاجية للمختبر المسؤول عن عملية الإنتاج إلى 200 ألف وحدة أسبوعيا.

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صرح الاثنين الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية في الجزائر لطفي بن باحمد للتلفزيون الرسمي بأن مختبرا في العاصمة الجزائر قام بتطوير أجهزة للفحص السريع عن فيروس كورونا وذلك بالشراكة مع شركتين كندية وأردنية، دون أن يذكر اسمي الشركتين.

وتظهر أجهزة الفحص النتائج في فترة لا تتجاوز 15 دقيقة، كما تصل القدرة الإنتاجية إلى نحو 200 ألف وحدة أسبوعيا.

100 مليون دولار

وخصصت الجزائر 100 مليون دولار لاستيراد المعدات الطبية والمنتجات الدوائية لمواجهة الفيروس. كما تلقت تبرعات طبية من الصين خلال الأيام الماضية.

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وفرضت الحكومة حظر التجول في مختلف أرجاء البلاد وأمرت بإغلاق معظم الشركات وأوقفت وسائل النقل العام لاحتواء تفشي الفيروس.

وسجلت الجزائر حتى الآن 5891 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 507 حالات وفاة و2841 حالة تماثلت للشفاء.

فرانس24/ رويترز

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