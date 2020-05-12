الدوري الماسي: إلغاء مرحلة لندن بسبب فيروس كورونا

إيان كينغتون ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

أعلن الاتحاد البريطاني لألعب القوى الثلاثاء إلغاء المرحلة التاسعة من الدوري الماسي التي كانت مقررة في لندن مطلع تموز/يوليو المقبل، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وانضمت الجولة البريطانية لمنافسات أم الألعاب إلى سلسلة من الأحداث الرياضية التي تم تعليقها أو تأجيلها أو إلغائها حول العالم بسبب فيروس "كوفيد-19".

وكان من المقرر أن تقام المنافسات في الرابع والخامس من تموز/يوليو على الملعب الأولمبي للعاصمة البريطانية الذي استضاف أحداث الألعاب الأولمبية 2012 ومونديال 2017.

وقالت جوانا كوتس، الرئيسة التنفيذية في اتحاد ألعاب القوى في المملكة المتحدة "نشعر بخيبة أمل كبيرة لتأكيد إلغاء أحد الأحداث الرئيسية في الروزنامة العالمية لألعاب القوى . لكن يجب أن نضع سلامة أسرة ألعاب القوى بأكملها في طليعة كل قرار نتخذه خلال هذه الأوقات غير المسبوقة وأن نضمن أننا نتبع نصائح الحكومة".

وكان من المفترض أن ينطلق الدوري الماسي في 17 نيسان/أبريل من الدوحة، لكن "كوفيد-19" أحدث فوضى في الروزنامة وأدى الى الغاء مراحل الرباط، لندن، وزيوريخ، وارجاء مراحل الدوحة، الصين (في مدينة غير محددة)، ستوكهولم، شنغهاي، إيطاليا (روما ونابولي) يوجين، باريس، ولوزان.

وقرر منظمو لقاء أوسلو بيسليت المقرر في 11 حزيران/يونيو، استضافة مسابقة العاب قوى بديلة تحت الانظمة النروجية لمكافحة فيروس كورونا، في الموعد الاصلي للقاء، وبالتالي لن يكون ضمن روزنامة الدوري الماسي.

وفي ظل التعديل الذي طرأ على الروزنامة، أصبح لقاء موناكو في 14 اب/اغسطس، الموعد المبدئي الجديد لانطلاق الدوري الماسي.

واشار منظمو الدوري الثلاثاء ان المواعيد المبدئية للموسم باتت على الشكل التالي:

اب/اغسطس: موناكو (14)، غايتسهيد (16)، ستكوهولم (23)

ايلول/سبتمبر: لوزان (2)، بروكسل (4)، باريس (6 بحاجة للتأكيد)، روما/نابولي (17)، شنغهاي (19)

تشرين الاول/اكتوبر: يوجين (4)، الدوحة (9)، لقاء ثان في الصين في مدينة غير محددة (17)

© 2020 AFP