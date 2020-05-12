المغرب يبقي المدارس مغلقة حتى سبتمبر المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا

ستبقى المدارس في المغرب مغلقة حتى أيلول/ سبتمبر، وفق ما أعلنه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، وستفتح استثناء في تموز/يوليو لاستقبال المرشحين لامتحان السنة الثانية بكالوريا على أن تجرى امتحانات السنة الأولى في أيلول/سبتمبر. واعتمدت المملكة نظام تقديم الدروس عن بعد منذ تعليقها للدراسة في منتصف آذار/مارس بسبب تداعيات الوباء.

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أعلن المغرب أنه سيمدد إغلاق المدارس حتى أيلول/سبتمبر، الذي يصادف موعد الدخول المدرسي المقبل مع الاقتصار على إجراء امتحانات البكالوريا، في سياق إجراءات التصدي لانتشار جائحة كورونا، بحسب ما أعلن وزير التربية الوطنية الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الوزير سعيد أمزازي قوله: إن التحاق التلاميذ بالمدارس سيتم في أيلول/سبتمبر المقبل، حيث علقت الدراسة في المملكة منذ منتصف آذار/مارس بسبب تداعيات الوباء، مع اعتماد نظام للدروس عن بعد.

وستفتح استثناء في تموز/يوليو لاستقبال المرشحين لامتحان السنة الثانية بكالوريا، على أن تجرى امتحانات السنة الأولى في أيلول/سبتمبر، بحسب ما أضاف أمزازي الذي كان يتحدث خلال جلسة للغرفة الثانية للبرلمان المغربي.

ونوه وزير التربية الوطنية إلى أن أسئلة امتحان البكالوريا ستهم حصريا الدروس التي لقنت للمرشحين إلى غاية تعليق الدراسة، مؤكدا أن "تفعيل عدد من التدابير والإجراءات الوقائية حفاظا على صحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم هذا الامتحان على وجه الخصوص".

وأشار أيضا إلى تخصيص شهر أيلول/سبتمبر لتقديم دروس للتقوية والدعم للتلاميذ، مشددا على استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الموسم الحالي.

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 آذار/مارس وحتى 20 أيار/مايو للتصدي لانتشار الوباء، الذي أصاب حتى مساء الثلاثاء 6418 شخصا بينهم 188 توفوا مقابل تعافي 2991 مصابا.

فرانس24/ أ ف ب

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