الولايات المتحدة: فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من 80 ألف شخص والوباء يطرق باب البيت الأبيض

دق فيروس كورونا أبواب البيت الأبيض عقب الإعلان عن إصابة كايتي ميلر المتحدثة باسم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي وخضوع بنس نفسه للحجر الصحي. وقرر دونالد ترامب على خلفية ذلك فرض ارتداء الكمامات على جميع الموظفين خلال تواجدهم داخل الجناح الغربي بالبيت الأبيض. وحصدت جائحة كوفيد-19 أرواح أكثر من 80 ألف أمريكي وفقا لحصيلة جامعة "جونز هوبكنز" ليوم الاثنين.

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تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية 80,352 حالة، وفق حصيلة لجامعة "جونز هوبكنز" حتى الساعة 8,30 مساء الاثنين. وأفادت الجامعة الواقعة في بالتيمور أن عدد الاصابات في الولايات المتحدة وصل إلى 1,346,723 حالة مؤكدة.

سيد البيت الأبيض يتوخى الحذر

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له نائبه مايك بنس جاءت سلبية، لكنه قد يحد من اتصاله المباشر معه في الوقت الحالي.

وألمح ترامب إلى وجود بنس حاليا في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة المتحدثة الإعلامية باسمه كايتي ميلر، دون أن يؤكد ذلك بشكل صريح.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض عندما سئل عما إذا كان يفكر في الحد من اتصاله المباشر مع بنس "سوف أتحدث معه بهذا الشأن". وأضاف "خلال فترة الحجر الصحي هذه، سوف نتحدث على الأرجح"، مضيفا "لم أره منذ ذلك الحين (...) بإمكاننا التحدث عبر الهاتف".

ولفت إلى أن "نتيجة فحصه جاءت سلبية، لذا وجب علينا إدراك ذلك، إلا أنه يحتك بالكثير من الناس".

كايتي ميلر مصابة بكوفيد-19

وخضعت كايتي ميلر المتحدثة باسم بنس لفحص كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق مصادر رسمية الجمعة، في ثاني إصابة تسجل في البيت الأبيض بعدما تبينت إصابة عسكري من البحرية يعمل ضمن موكب ترامب.

هذا وأصدر البيت الأبيض مذكرة الاثنين تفرض على جميع الموظفين ارتداء الكمامات خلال تواجدهم داخل الجناح الغربي، باستثناء عندما يكونون وراء مكاتبهم.

ونفى ديفين أومالي المتحدث باسم بنس التقارير التي نشرت نهاية الأسبوع عن وجود نائب الرئيس في الحجر الصحي.

وقال أومالي "نائب الرئيس بنس سيواصل اتباع نصائح الوحدة الطبية في البيت الأبيض، وهو ليس في الحجر الصحي"، مضيفا "نتائج فحوص نائب الرئيس بنس تأتي سلبية يوميا".

فرانس24/ أ ف ب

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