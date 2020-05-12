بطولة البرتغال: الرابطة تأمل استئناف الدوري في الرابع من حزيران/يونيو

إعلان اقرأ المزيد

لشبونة (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم مساء الثلاثاء أنها تأمل استئناف الموسم المعلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الرابع من حزيران/يونيو المقبل، خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وأعلنت الحكومة البرتغالية في 30 نيسان/أبريل الماضي، أنها ستسمح باستئناف مباريات الدوري اعتبارا من نهاية الأسبوع الأخير في أيار/مايو، على أن تقام من دون جمهور، شرط المصادقة على بروتوكول صحي.

وأشارت الرابطة في بيان الى أن السلطات الصحية والكروية تعمل على إعداد هذا البروتوكول والاتفاق على تفاصيله، مضيفة أنها ستضع قائمة بالملاعب المجاز استخدامها والتي تحترم الشروط المفروضة من المديرية العامة للصحة.

وجاء في البيان "الى حين التأكد من أن تخضع الملاعب للتفتيش الدقيق وأن يخضع جميع المعنيين في المباريات ومع أنديتهم للفحوصات الطبية، فإن الرابع من حزيران/يونيو 2020 هو الموعد المقرر للمباراة الأولى من المرحلة الخامسة والعشرين".

ومع تبقي عشر مراحل على نهاية الموسم، يحتل بورتو صداة الترتيب بفارق نقطة يتيمة عن مطارده المباشر غريمه بنفيكا حامل اللقب.

وأصيب على الأقل ثمانية لاعبين من الدرجة الأولى بفيروس "كوفيد-19" في أربعة أندية، بمن فيهم لاعب بنفيكا دافيد تافاريس.

وسبق أن أشارت السلطات الصحية إلى أن على اللاعبين أن يخضعوا للفحوصات مرتين في الأسبوع ويحصرون نشاطهم مع المقربين منهم وأعضاء النادي، وأن تقام المباريات "في أقل عدد ممكن من الملاعب".

© 2020 AFP