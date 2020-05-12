فاوتشي يحذر من أن رفع القيود قبل الأوان في الولايات المتحدة سيتسبب ب"وفيات غير ضرورية"

مانديل نغان ا ف ب/AFP/ارشيف

انتوني فاوتشي في 29 نيسان/ابريل 2020 في البيت الابيض في واشنطن

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واشنطن (أ ف ب)

يحذر عالم الأوبئة أنتوني فاوتشي الذي يستشيره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوميا حول أزمة كوفيد-19، مجلس الشيوخ الثلاثاء خلال جلسة استماع عبر دائرة الفيديو من أن الولايات المتحدة قد تشهد "وفيات ومعاناة يمكن تفاديها" إذا رفعت البلاد بسرعة القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومساء الإثنين أعلن مستشار دونالد ترامب حول تفشي وباء كوفيد-19 لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن "الرسالة الرئيسية التي أود نقلها (...) هي مخاطر إعادة فتح الاقتصاد الأميركي قبل الأوان".

وأضاف "إذا لم نحترم المراحل في التوصيات +لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي+ عندها نتعرض لخطر تفشي الوباء عبر البلاد".

وتابع "هذا لن يتسبب فقط بوفيات ومعاناة يمكن تفاديها بل سيؤخرنا في البحث عن سبيل للعودة إلى حياة طبيعية".

وفاوتشي (79 عاما)يخضع حاليا لحجر صحّي بسبب احتمال تعرضه لفيروس كورونا المستجد، بعد أن تبين قبل أيام إصابة موظفين في البيت الأبيض بكوفيد-19.

وكما فاوتشي، يخضع عضوان بارزان في خلية الأزمة التابعة للبيت الأبيض دعيا للمشاركة في جلسة الثلاثاء، لحجر صحي وهما روبرت ريدفيلد مدير مركز الوقاية من الأمراض المعدية وستيفن هان الذي يرأس إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وسيشارك في الجلسة عبر دائرة الفيديو معاون وزير الصحة برت جيروار، والتي سيقودها السناتور لامار ألكسندر الخاضع هو أيضا لحجر صحي منذ الأحد بعد اكتشاف حالة كورونا داخل فريقه في مجلس الشيوخ.

وتبدأ الجلسة في الساعة 10,00 (14,00 ت غ) وتنقل عبر الإنترنت. وقد يشارك في الجلسة من داخل مجلس الشيوخ بعض أعضاء لجنة الصحة.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد مع أكثر من 80 ألف وفاة و1,3 مليون حالة معلنة.

- "خوف ويأس" -

ورغم هذه الأجواء، يركز البيت الأبيض منذ أيام على ضرورة إعادة تحريك عجلة الاقتصاد في الولايات المتحدة، التي تضررت كثيرا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء على "تويتر" عن موقفه بالقول "قدرتنا على إجراء فحوص هي الأفضل في العالم على الإطلاق".

وأضاف "الإصابات تتراجع في معظم المناطق في البلاد الراغبة في رفع القيود وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد. وهذا ما يحصل بكل أمان".

وجلسة الثلاثاء بعنوان "كوفيد-19 : العودة بكل أمان إلى العمل والمدرسة"، ستخصص لعودة الحياة الطبيعية إلى الولايات المتحدة وهي مسألة تسبب انقسامات في البلاد. وستسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بالتطرق إلى مجموعة واسعة من المواضيع تتعلق بإدارة البيت الأبيض للأزمة الصحية وخصوصا القدرات على كشف الإصابات.

وفاوتشي عالم الأوبئة المشهور عالميا، الذي تميز بمكافحة عدة فيروسات من الإيدز إلى إيبولا، أصبح شخصية تبعث الطمأنينة خلال الأزمة بالنسبة للكثير من الأميركيين.

لكنه يتعرض أيضا لانتقادات.

وكتب أندي بيغز البرلماني الجمهوري على تويتر ردا على تصريحات فاوتشي مساء الإثنين بأنه ساهم مع فريقه في "استبدال الإيمان بالخوف والأمل باليأس".

© 2020 AFP